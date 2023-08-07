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Более 10 лет истязавший свою жену немец задержан во Франции

Виталий Кропман
1 ч. назад

Гражданина Германии, проживающего на востоке Франции, подозревают в том, что он более 10 лет держал свою жену взаперти и подвергал пыткам. Французская полиция арестовала насильника в Форбаке.

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Журналисты у дома насильника в Форбаке
Журналисты у дома насильника в ФорбакеФото: Beckerbredel/dpa/picture alliance

55-летнего гражданина Германии, проживающего на северо-востоке Франции, подозревают в том, что он более 10 лет держал свою жену взаперти и подвергал пыткам. Полиция обнаружила 53-летнюю женщину, также уроженку Германии, обнаженной, истощенной и с переломанными костями в квартире супругов в городе Форбак в Лотарингии, недалеко от границы с Германией. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники во французской полиции.

По предварительным данным, женщина подвергалась пыткам с 2011 года. В квартире супругов была обнаружена дыба. Голова женщины была обрита.

Как сообщило французское издание Le Républicain Lorrain, накануне женщина смогла получить доступ к телефону и позвонила в полицию немецкого Висбадена. Полицейские немедленно поставили в известность своих французских коллег. Утром 7 августа полиция Франции арестовала мужчину. Его жертва была немедленно помещена в больницу, где у нее, в частности, выявили переломы ног и больших пальцев на руках.

По данным радиостанции RMC, полиция нашла у предполагаемого преступника "записную книжку", в которую он, в частности, заносил все свои действия, включая "моменты, когда он кормил жертву".

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