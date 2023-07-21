Боевые пингвины. Что делают полярники Украины во время войны

27-я Украинская антарктическая экспедиция началась, когда войска РФ наступали на Киев. По возвращении некоторые из полярников ушли в ВСУ. Участники экспедиции рассказали DW, как они провели год войны в Антарктиде.

Механик 27-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Максим Билоус узнал о полномасштабном вторжении России в Украину по дороге в Антарктиду. Он вместе с еще одним участником экспедиции направлялся на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский", чтобы заменить дизель-генератор перед приездом остальных членов команды. Тогда, будучи в Чили, Максим решил вернуться в Украину, чтобы пойти в ряды ВСУ. Иного выбора он для себя не видел.

Максим окончил военный институт в 2004 году и принимал участие в военных действиях в Донбассе в 2014-2015 годах, поэтому вопрос возвращения в армию для него был однозначным. Полярнику, однако, не разрешили вернуться в Украину сразу, ведь он был единственным механиком в экспедиции и должен был отвечать за все системы жизнеобеспечения на станции Вернадского: отопление, водоснабжение, лодки, подъемный кран. К тому же работать на ледяной континент он ехал уже во второй раз, а значит, имел необходимый опыт. "У тебя связаны руки, ты далеко, ты ничем не можешь помочь своим бывшим собратьям-военным, разве что донатом или советом", - так Максим описывает свое настроение в течение года, который провел в Антарктиде.

Как полярники уезжали с войны

Пока Максим Билоус добирался до Антарктиды, а российские войска наступали на Киев, в столице Украины решалась судьба остальных полярников. Очередная украинская экспедиция должна была отправиться в Антарктиду в первую неделю марта и заменить участников предыдущей экспедиции, на тот момент пробывших год на станции Вернадского. 24 февраля в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ) не знали, смогут ли организовать пересменку.

"Одной из самых главных проблем было выяснить, согласятся ли все 11 членов команды (из тех, кто были в Украине. - Ред.) поехать в такое тяжелое время на станцию и оставить свою семью в Украине, где идет полномасштабная война, - вспоминает руководитель 27 УАЭ Юрий Отруба, для которого такая экспедиция была уже седьмой. - Полдня обдумывали, но все сказали, что согласны".

Юрий Отруба Фото: Ukrainian National Antarctic Scientific Center

За день до отправления экспедиции Отрубе удалось забрать в Киеве спецодежду для всей команды, которую производители чудом успели подготовить вовремя. Полярник отправлялся в путь с тяжелым сердцем, потому что оставлял в Киеве родителей, бабушек, брата: "Было неизвестно, сможешь ли ты вернуться домой", - говорит Отруба.

Для метеоролога Анжелики Ганчук это решение тоже было сложным. "Надо было собрать всю свою жизнь в несколько сумок и уехать бог весть куда", - рассказывает ученая. Через несколько дней после начала войны ей удалось вывезти родителей из-под Киева, а сама она отправилась в Антарктиду. Для 27-летней девушки это была первая зимовка на станции Вернадского.

Почему нельзя законсервировать станцию Вернадского

Участников каждой антарктической экспедиции - ученых, повара, системного администратора, механика, врача - отбирают по результатам конкурса. Предпочтение отдают стрессоустойчивым, коммуникабельным, физически выносливым специалистам.

Когда летом 2021 года формировался состав 27-й Украинской антарктической экспедиции, на одно место претендовали почти два десятка человек. По результатам отбора определили два альтернативных состава команды. Затем провели согласование, чтобы выяснить, как кандидаты взаимодействуют друг с другом, подходят ли по характеру и окончательно определить участников экспедиции.

В условиях первых дней полномасштабной войны быстро найти замену кому-либо из полярников было невозможно. Поэтому некоторые выбирались из полуокруженного Харькова, других - команда 27-й УАЭ на автобусе подбирала по дороге из Киева к западной границе Украины. В общей сложности дорога на станцию длилась месяц.

Оставить украинскую станцию "Академик Вернадский" без хозяина тоже было невозможно: "Если не ездите на дачу чуть больше года, она начинает разрушаться. И там тоже так", - объясняет Юрий Отруба. К тому же, если бы на станции не работали полярники, остановилось бы метеорологическое и геофизическое наблюдение, а также сбор научных данных о магнитном поле земли, поступающих во всемирную сеть с 1956 года.

Помощь ВСУ из Антарктиды

Зимовка 2022-2023 годов для украинской экспедиции была отмечена постоянными переживаниями о том, что происходит на родине. Родители Анжелики Ганчук вернулись домой, на северную окраину Киева, как только российские войска отступили от украинской столицы. "Для меня это был очень непростой момент, - говорит девушка. - Сейчас, когда я здесь (в Украине - Ред.), все равно волнуюсь, но знаю: что случится, и со мной это случится. А вот когда ты далеко, ты не можешь мгновенно отреагировать, и это сложно.

В течение всего времени полярники не теряли связи с Украиной. Биолог и фотограф Сергей Глотов начал создавать "открытки несокрушимости" - фотографии антарктических животных с подписями участников 27-й Украинской антарктической экспедиции, которые можно было заказать на страницах ученых в соцсетях. Средства, вырученные биологом за фотографии, он направил на помощь военным. Чтобы собирать деньги на помощь для ВСУ, полярники также устраивали онлайн-экскурсии по станции Вернадского и благотворительные аукционы.

Сотрудничество с россиянами и британцами

До 2014 года украинские ученые тесно сотрудничали с россиянами, производили совместные научные публикации. После начала войны в 2014 году контактов стало меньше, рассказывает руководитель 27-й УАЭ Юрий Отруба, но украинские полярники все еще надеялись, что не все российские ученые поддерживают действия правительства РФ. После полномасштабного вторжения об общении с коллегами из РФ не могло быть и речи. Российская станция "Беллинсгаузен" расположена в 400 километрах от украинской станции Вернадского, поэтому пересекаться с россиянами не приходилось.

Украинская команда полярников Фото: Ukrainian National Antarctic Scientific Center

Зато в гости к украинским полярникам часто заходят, точнее заплывают, американские и британские коллеги. "Британцы, когда отправляются на свою антарктическую станцию "Розера", проходят нашу станцию и всегда заходят к нам в гости... В этом году они тоже нас посещали, выражали нам слова поддержки", - говорит Юрий Отруба. Станция "Академик Вернадский" до 1996 года принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". Британцы передали комплекс построек Украине за символическую сумму в 1 фунт стерлингов. На украинской станции до сих пор функционирует самый южный бар планеты "Фарадей", который британцы построили по образцу английского паба.

Возвращение домой

Дома в Киеве Юрия Отрубу ждало его рабочее место в Национальном антарктическом научном центре, поврежденном войной. Здание НАНЦ расположено в центре Киева. В октябре 2022 года прямо под окнами учреждения упала российская ракета. Сейчас выбитые окна в здании НАНЦ заменили, ремонт внутри продолжается. Отруба еще не знает, будет ли подавать документы на следующий конкурс, чтобы поехать в Антарктиду в восьмой раз - говорит, что это зависит от того, кто еще из коллег решится на путешествие.

Анжелика Ганчук тоже пока сомневается. Девушка признает, чтоАнтарктида - это физически сложно из-за погодных условий и ограниченного рациона. Во время антарктической зимы до станции невозможно добраться, так что свежие овощи, фрукты и зелень - отсутствуют. В то же время метеоролог полюбила антарктические пейзажи, перламутровые тучи и тысячелетний лед. "Это стоит всего, от чего ты отказываешься… Когда ты такое увидел и почувствовал один раз, жить без этого сложно, все время хочется вернуться", - признается девушка.

Максим Билоус сразу после возвращения из Антарктиды пошел в военкомат. Сейчас он уже месяц находится на службе в одной из частей сил поддержки Вооруженных сил Украины - как инструктор готовит группу саперов. В любой момент он может уехать на ротацию на передовую. Чтобы купить новое снаряжение для его подразделения, коллеги-полярники провели благотворительный аукцион, на котором продавали антарктические сувениры: шевроны разных экспедиций, вышиванку с пингвинами, открытки из Антарктиды. Максим с искренней улыбкой благодарит коллег и признается, что скучает по Антарктиде: "За два года она стала вторым домом… Там есть своя дикая романтика".

По данным НАНЦ, не менее 17 украинских полярников из разных экспедиций сейчас служат в армии. Коллеги в шутку называют их "боевыми пингвинами".

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