Boeing предлагает бастующим рост зарплат на 35 процентов

На фоне масштабной забастовки компания Boeing предварительно договорилась с профсоюзом о повышении зарплат в течение четырех лет. Пока не ясно, будет ли принято новое предложение.

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки предварительно договорилась с профсоюзами о повышении зарплат работникам на 35 процентов в течение следующих четырех лет. Об этом представители Boeing и профсоюза сообщили в субботу, 19 октября. Новое предложение будет представлено бастующим 23 октября. Корпорация рассчитывает положить конец стачке, которая обходится авиапроизводителю примерно в миллиард долларов в месяц, уточняет агентство Reuters.

Примут ли участники забастовки новое предложение, пока не ясно. Первоначальное предложение Boeing повысить оклад на 25 процентов было отвергнуто. В ответ на это компания неделю назад объявила о сокращении 17 тысяч рабочих мест, то есть десяти процентов своего персонала во всем мире.

Масштабная забастовка сотрудников Boeing

Первая с 2008 года забастовка профсоюза "Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли" (IAM) продолжается с середины сентября. Boeing в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Около 33 тысяч сотрудников корпорации в Сиэтле и Портленде требуют повышения зарплат на 40 процентов.