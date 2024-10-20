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Boeing предлагает бастующим рост зарплат на 35 процентов

Кирилл Шестаков
20 октября 2024 г.

На фоне масштабной забастовки компания Boeing предварительно договорилась с профсоюзом о повышении зарплат в течение четырех лет. Пока не ясно, будет ли принято новое предложение.

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Логотип компании Boeing
Логотип компании BoeingФото: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture alliance

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки предварительно договорилась с профсоюзами о повышении зарплат работникам на 35 процентов в течение следующих четырех лет. Об этом представители Boeing и профсоюза сообщили в субботу, 19 октября. Новое предложение будет представлено бастующим 23 октября. Корпорация рассчитывает положить конец стачке, которая обходится авиапроизводителю примерно в миллиард долларов в месяц, уточняет агентство Reuters.

Примут ли участники забастовки новое предложение, пока не ясно. Первоначальное предложение Boeing повысить оклад на 25 процентов было отвергнуто. В ответ на это компания неделю назад объявила о сокращении 17 тысяч рабочих мест, то есть десяти процентов своего персонала во всем мире.

Масштабная забастовка сотрудников Boeing

Первая с 2008 года забастовка профсоюза "Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли" (IAM) продолжается с середины сентября. Boeing в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Около 33 тысяч сотрудников корпорации в Сиэтле и Портленде требуют повышения зарплат на 40 процентов.

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