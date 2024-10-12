Boeing на фоне забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест

Сокращению подлежат десять процентов персонала Boeing во всем мире. Первая поставка самолета 777X отложена на один год.

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест, то есть десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложит первую поставку самолета 777X, сообщило агентство Reuters в субботу, 12 октября. Существенное сокращение персонала необходимо "для соответствия нашим финансовым реалиям", пояснил генеральный директор Boeing Келли Ортберг. Он добавил, что под сокращения подпадут члены руководства, менеджеры и рядовые сотрудники компании.

По словам Ортберга, Boeing уведомил клиентов, что из-за проблем с разработкой, приостановки летных испытаний и прекращения работ первая поставка самолета 777X теперь ожидается лишь в 2026 году.

Масштабная забастовка на Boeing

Забастовка на Boeing продолжается уже месяц. Концерн в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Рейтинговое агентство S&P подсчитало, что стачка ежемесячно обходится Boeing в 1 млрд долларов.

Более 30 тысяч сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде, которые состоят в профсоюзе "Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли", требуют повышения зарплат на 40 процентов. Компания выступила с предложением поднять оплату труда на 25 процентов, но оно было отвергнуто.