 Boeing совершил аварийную посадку в Сочи, есть пострадавшие | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2018

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Россия

Boeing совершил аварийную посадку в Сочи, есть пострадавшие

При оказании помощи пострадавшим во время посадки лайнера авиакомпании Utair в Сочи от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Самолет авиакомпании Utair

Самолет авиакомпании Utair (фото из архива, май 2018 года)

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT579 из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Лайнер в 03.00 по местному времени в субботу, 1 сентября, со второй попытки приземлился в аэропорту Адлера, где шел проливной дождь.

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После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего у него загорелся левый двигатель и отвалились фрагменты левого крыла. Сильные повреждения получила носовая часть воздушного судна.

На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Шесть человек пострадали, четверо обратились за медицинской помощью, включая несовершеннолетнюю девочку, сообщили в экстренных службах.

Скончался сотрудник аэропорта

По данным "Интерфакса", у пострадавших отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Между тем при оказании помощи пассажирам скончался сотрудник аэропорта.

"Причина смерти - предварительно - сердечная недостаточность. Скончался по дороге в больницу", - сказал собеседник агентства.

Из самолета была проведена эвакуация. При тушении пожара были задействованы пять единиц техники. Через час возгорание удалось ликвидировать.

В конце августа в Сиэтле разбился взлетевший без разрешения пассажирский самолет, который подняли в воздух без разрешения диспетчеров. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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