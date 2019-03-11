 Boeing рекомендует приостановить полеты самолетов 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2019

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Мир

Boeing рекомендует приостановить полеты самолетов 737 Max

Американский авиаконцерн уверен в безопасности своих самолетов. Он пояснил, что выдал соответствующую рекомендацию исключительно в качестве меры предосторожности.

Самолет Boeing 737 MAX 8

Самолет Boeing 737 MAX 8

Американский авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 Max после крушения самолета этого типа в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек. Boeing сообщил в среду, 13 марта, что он направил соответствующую рекомендацию Федеральному авиационному агентству США (FAA).

Контекст

Авиастроитель должен модернизировать автоматическую систему управления самолетом MCAS. Это изменение станет обязательным с апреля. (12.03.2019)

Нельзя спешить с выводами, поскольку причины катастрофы пока не известны, заявил координатор правительства ФРГ по вопросам воздухоплавания. Черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 найдены. (12.03.2019)

Концерн подчеркнул, что Boeing по-прежнему абсолютно уверен в безопасности самолетов 737 Max и выдал соответствующую рекомендацию исключительно в качестве меры предосторожности. В компании отметили, что Boeing принимает все возможные меры для установления причины крушения в Эфиопии 10 марта, а также авиакатастрофы в Индонезии в октябре прошлого года, в результате которой погибли 189 человек.

Ранее агентство FAA распорядилось приостановить эксплуатацию всех самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9, которые летают в США или используются американскими авиакомпаниями. В FAA сообщили, что 13 марта следственная группа нашла и изучила новые данные на месте крушения в Эфиопии и по результатам этой работы, а также анализа данных, полученных со спутников, было принято решение о приостановке эксплуатации самолетов Max 8 и Max 9.

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    Автор: Ксения Сафронова


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