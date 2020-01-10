Boeing нашел инородные предметы в топливных баках 737 Max

Корпорация Boeing объявила о том, что в топливных баках нескольких самолетов модели 737 Max были обнаружены инородные, потенциально опасные предметы. Компания начала расследование, сообщают в среду, 19 февраля, информационные агентства со ссылкой на официального представителя Boeing.

СМИ сообщают что в топливных баках были найдены части инструментов или ветошь. Их обнаружили в ходе плановой проверки самолетов, еще не переданных клиентам. Boeing заявил, что немедленно внес коррективы в производство и будет дополнительно проверять баки перед герметизацией. Компания обещает также проверить все построенные около 400 самолетов, которые ждут отправки заказчикам.

Мусор в топливном баке - не первая проблема 737 Max

Самолеты этой модели запрещены к эксплуатации в мире после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. Причиной был признан дефект программного обеспечения бортовой электроники. Запрет на полеты заставил авиакомпании отменить тысячи рейсов и заменить самолеты. Поэтому они требуют миллиарды евро в качестве компенсации от производителя.

В начале января Boeing временно приостановил производство 737 Max. Первоначально компания надеялась получить повторную сертификацию на модель в 2019 году. Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что процесс переаттестации затянется до лета 2020 года.

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