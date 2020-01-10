 Boeing нашел инородные предметы в топливных баках 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

Boeing нашел инородные предметы в топливных баках 737 Max

Авиаконцерн находит все новые проблемы в самолетах Boeing 737 Max, но надеется вновь получить разрешение на их эксплуатацию летом 2020 года.

Boeing 737 Max

Boeing 737 Max

Корпорация Boeing объявила о том, что в топливных баках нескольких самолетов модели 737 Max были обнаружены инородные, потенциально опасные предметы. Компания начала расследование, сообщают в среду, 19 февраля, информационные агентства со ссылкой на официального представителя Boeing.

Контекст

 СМИ сообщают что в топливных баках были найдены части инструментов или ветошь. Их обнаружили в ходе плановой проверки самолетов, еще не переданных клиентам. Boeing заявил, что немедленно внес коррективы в производство и будет дополнительно проверять баки перед герметизацией. Компания обещает также проверить все построенные около 400 самолетов, которые ждут отправки заказчикам. 

Мусор в топливном баке - не первая проблема 737 Max

Самолеты этой модели запрещены к эксплуатации в мире после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. Причиной был признан дефект программного обеспечения бортовой электроники. Запрет на полеты заставил авиакомпании отменить тысячи рейсов и заменить самолеты. Поэтому они требуют миллиарды евро в качестве компенсации от производителя.

В начале января Boeing временно приостановил производство 737 Max. Первоначально компания надеялась получить повторную сертификацию на модель в 2019 году. Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что процесс переаттестации затянется до лета 2020 года.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


Контекст

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики.  

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