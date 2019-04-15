 Boeing знал о проблемах в системе 737 MAX с 2017 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Boeing знал о проблемах в системе 737 MAX с 2017 года

Инженеры Boeing за год до авиакатастрофы лайнера 737 MAX в Индонезии выявили сбои в системе предупреждения о датчиках, контролирующих угол атаки. Концерн счел, что это не влияет на безопасность.

Самолет Boeing 737 MAX в Сиэтле (фото из архива)

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX (фото из архива)

Инженеры американского производителя авиационной техники Boeing выявили проблемы в программном обеспечении самолетов семейства 737 MAX еще в 2017 году. Такие данные следуют из заявления концерна, обнародованного в воскресенье, 5 мая.

Речь идет о сбоях в системе предупреждения пилотов о неисправных датчиках, которые контролируют угол атаки. По мнению специалистов Boeing, обнаруженная проблема "не оказывала отрицательного влияния на безопасность или эксплуатацию самолета".

Крушения Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии

В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air направлялось из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

10 марта 2019 года самолет того же типа авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, упал вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Появление системы MCAS вызвано изменением конструкции самолета

Обе катастрофы могли быть связаны с работой системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Она появилась в связи с установкой на самолетах семейства MAX двигателей большей мощности и большего диаметра, чем на предыдущей модели Boeing 737-800 NG. Конструкторам пришлось укоротить крепление двигателей, а сами турбины разместить впереди у крыла.

Контекст

После крушения Boeing 737 Max 8 "Эфиопских авиалиний" многие государства запретили использование этого самолета либо закрыли для него воздушное пространство. Сделала это и Россия. (14.03.2019)

Что делать с храпящим соседом? Какие животные могут задержать самолет? DW рассказывает о нелепых случаях, произошедших во время перелетов. (10.06.2017)

Паника и неприятные мысли - не лучшее начало долгожданного отпуска. Психологи Немецкого центра по борьбе с аэрофобией объясняют, как побороть страх полетов. (01.07.2016)

В результате поменялась аэродинамика самолета. При взлете двигатели развивают такую тягу, что самолет опасно задирает нос, и это приводит к угрозе срыва потока и сваливания машины. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и в случае превышения последним определенного уровня автоматически опускают нос самолета.

Массовый запрет эксплуатации 737 MAX и падение прибыли Boeing

Многие государства, среди них страны Евросоюза, США, Китай, а также Россия, запретили своим авиакомпаниям эксплуатировать Boeing 737 MAX до окончания расследования, либо вовсе закрыли свое небо для полетов самолетов этого типа.

В первом квартале текущего года оперативная прибыль Boeing снизилась на 21 процент из-за проблем, вызванных катастрофами самолетов семейства MAX. Финансовые прогнозы на весь 2019 год были аннулированы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Стоячие кресла для самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Стоячие кресла

    Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Первоклассный полет

    К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Личная каюта

    Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

  • Умные часы для бортпроводников

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    "Умные" часы для бортпроводников

    При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

  • Японский робот для пассажирских самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Робот вместо стюардессы

    Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

  • Модель салона Airbus-320

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Больше пространства для чемоданов

    Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

  • VR-очки в пассажирском самолете

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Виртуальные развлечения

    Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

  • Развлечения на борту самолета

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Интернет на борту

    Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:51

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8

Контекст

Как будут выглядеть пассажирские самолеты

На ярмарке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. DW знакомит с наиболее впечатляющими новинками. (20.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Boeing

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8  

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8?  

Крылатые олдтаймеры  

Также по теме

Flieger Boeing 737 MAX

American Airlines приостановит полеты Boeing 737 MAX до августа 15.04.2019

Около 115 рейсов ежедневно выпадут из расписания авиакомпании American Airlines после того, как эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX приостановлена в связи с двумя крушениями.

Southwest Airline Boeing 737 Max

Эфиопский Boeing 737 Max 8 мог разбиться из-за столкновения с птицей 04.04.2019

Эксперты полагают, что столкновение с посторонним предметом привело к повреждению одного из датчиков. В результате была ошибочно запущена аварийная система MCAS, сообщает ABC News.

Äthiopian Airlines Boeing 737 Max 8

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 действовали по инструкции производителя 04.04.2019

После обнародования предварительного заключения следствия по делу о катастрофе Boeing 737 Max в Эфиопии остается не ясным, повлияла ли на крушение самолета ошибка бортового программного обеспечения.

Реклама

Самые читаемые

Из находившихся на борту самолета SSJ-100 в Москве выжило меньше половины  

США направляют авианосец для "бескомпромиссного ответа" Ирану  

Грязная нефть "Дружбы" в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно