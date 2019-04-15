Boeing знал о проблемах в системе 737 MAX с 2017 года

Инженеры американского производителя авиационной техники Boeing выявили проблемы в программном обеспечении самолетов семейства 737 MAX еще в 2017 году. Такие данные следуют из заявления концерна, обнародованного в воскресенье, 5 мая.

Речь идет о сбоях в системе предупреждения пилотов о неисправных датчиках, которые контролируют угол атаки. По мнению специалистов Boeing, обнаруженная проблема "не оказывала отрицательного влияния на безопасность или эксплуатацию самолета".

Крушения Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии

В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air направлялось из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

10 марта 2019 года самолет того же типа авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, упал вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Появление системы MCAS вызвано изменением конструкции самолета

Обе катастрофы могли быть связаны с работой системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Она появилась в связи с установкой на самолетах семейства MAX двигателей большей мощности и большего диаметра, чем на предыдущей модели Boeing 737-800 NG. Конструкторам пришлось укоротить крепление двигателей, а сами турбины разместить впереди у крыла.

В результате поменялась аэродинамика самолета. При взлете двигатели развивают такую тягу, что самолет опасно задирает нос, и это приводит к угрозе срыва потока и сваливания машины. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и в случае превышения последним определенного уровня автоматически опускают нос самолета.

Массовый запрет эксплуатации 737 MAX и падение прибыли Boeing

Многие государства, среди них страны Евросоюза, США, Китай, а также Россия, запретили своим авиакомпаниям эксплуатировать Boeing 737 MAX до окончания расследования, либо вовсе закрыли свое небо для полетов самолетов этого типа.

В первом квартале текущего года оперативная прибыль Boeing снизилась на 21 процент из-за проблем, вызванных катастрофами самолетов семейства MAX. Финансовые прогнозы на весь 2019 год были аннулированы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

