Bloomberg узнал о снижении состояния российских миллиардеров

Состояние 16 из 25 российских миллиардеров в 2018 году сократилось. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как сообщило в пятницу, 21 декабря, агентство Bloomberg, объем совокупных капиталов предпринимателей снизился до отметки в 255 млрд долларов (224 млрд евро).

Наиболее серьезные потери из-за санкций США понес президент алюминиевой компании "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска: он лишился 5,7 млрд долларов (5 млрд евро) и выбыл из списка.

Капиталы Тимченко выросли

На состояние активов российских предпринимателей влияли "волатильность, вызванная падением цен на нефть, обострение напряженности в отношениях с Украиной и ужесточение ограничительных мер" против РФ, констатирует Bloomberg.

Вместе с тем, по данным агентства, в сравнении с бизнесменами из других стран снижение капиталов россиян было не столь существенным и чередовалось с периодами прироста стоимости.

Наиболее положительная динамика в этом отношении наблюдалась у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние составило 14,1 млрд долларов (12,3 млрд евро), увеличившись на 27 процентов или на 2,99 млрд долларов (2,63 млрд евро).

Цукерберг лишился 23 млрд долларов

В целом же 500 самых богатых людей мира потеряли в текущем году около 511 млрд долларов (448 млрд евро).

Так, крайне неудачно год сложился для руководителя Facebook Inc. Марка Цукерберга. Из-за проблем с имиджем корпорации, ужесточения европейского законодательства по защите персональных данных и скандалов с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах он лишился 23,1 млрд долларов (20 млрд евро).

Ранее стало известно, что Facebook потерял в Европе миллион пользователей.

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