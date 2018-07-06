 Bloomberg: Трамп и Путин могут договориться о выводе иранских войск из Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

Bloomberg: Трамп и Путин могут договориться о выводе иранских войск из Сирии

Во время саммита в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь конкретных договоренностей. В частности, Москва может согласиться поддержать вывод войск Ирана из Сирии.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Во время встречи в Хельсинки 16 июля российский президент Владимир Путин и его партнер по переговорам президент США Дональд Трамп могут достичь договоренности о выводе иранских войск с сирийской территории. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает агентство Bloomberg,со ссылкой на высокопоставленные источники в российском правительстве.

Контекст

От саммита США-РФ, который может состояться в ближайшее время, выиграет скорее Путин, чем Трамп. А главе США встреча нужна скорее для того, чтобы потешить собственное эго, полагает Миодраг Шорич. (28.06.2018)

Темами обсуждения на российско-американском саммите, который пройдет 16 июля в Хельсинки, станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и в Украине. (30.06.2018)

По данным журналистов, именно вопрос о роли Ирана в Сирии станет одной из главных тем двухстороннего саммита. Один из источников агентства утверждает, что Москва одновременно уже ведет с Тегераном переговоры по этому вопросу. 

Москва и Вашингтон ведут переговоры для достижения договоренностей

Владимир Путин в предварительном порядке уже согласился на требования США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы оставили территорию на юге страны рядом с израильской границей и были "заменены на войска, лояльными правительству в Дамаске". Стратегия Путина состоит в том, чтобы найти середину между конфликтующими интересами Израиля и Ирана, пишет Bloomberg.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что на встрече есть все возможности для проведения переговоров по оказанию помощи в выводе поддерживаемых Ираном войск из Сирии. Он подчеркнул, что заключить соглашение с Россией по этому вопросу вполне реально.

По данным агентства, сейчас Москва и Вашингтон ведут интенсивные переговоры, для того, чтобы достигнуть по итогам встречи в Хельсинки хотя бы одну серьезную договоренность. Это позволит Трампу назвать саммит успешным и оправдать попытки США наладить отношения с Россией. Кроме Сирии, президенты двух стран обсудят предполагаемое вмешательствов выборы США и ситуацию в Украине.

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    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


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Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Контекст

Встреча, которая может изменить мир

До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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Сообщение Bloomberg

Аудио- и видеофайлы по теме

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына  

Удивительный сосед Трамп - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 2  

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