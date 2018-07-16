 Bloomberg назвал имя богатейшего человека в современной истории | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Bloomberg назвал имя богатейшего человека в современной истории

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило 150 млрд долларов. Бизнесмен стал самым богатым человеком за все время составления рейтинга богачей, опередив Билла Гейтса.

Джефф Безос

Джефф Безос

Основатель и глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.

Контекст

Британские власти должны ликвидировать "бреши" в санкционном режиме в отношении РФ. Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в докладе членов парламента о российской коррупции. (23.05.2018)

50 миллионов золотых рублей, - таким капиталом располагал в 1914 году торговый дом "Вогау и Ко" - крупнейший в России. Вскоре он лишился всего. (30.10.2017)

Сейчас состояние бизнесмена оценивается более чем в 150 млрд долларов. Это почти на 55 млрд долларов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса. Более того, Безос превзошел рекорд Гейтса, установленный в 1999 году. Тогда состояние основателя Microsoft превысило отметку в 100 млрд долларов, что с поправкой на инфляцию равносильно сегодняшним 149 млрд долларов, пишет Bloomberg. Таким образом, Джефф Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes, передает агентство.

По оценке Bloomberg, Билл Гейтс тоже мог бы перешагнуть отметку в 150 млрд долларов, если бы не передавал часть средств на благотворительность. С 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и 2,9 млрд долларов наличными и другими активами.

Смотрите также:

  • Кофе Jacobs: Вольфганг Райман и его семья

    Самые богатые люди Германии

    1 место: Вольфганг Райман и его семья

    Парфюмерно-косметический концерн Wella. Холдинг JAB, включающий бренды кофе Jacobs, Senseo, Tassimo. Участие в капитале компании Coty, куда, среди прочего, входят бренды духов Gucci, Hugo Boss, Davidoff. Это лишь часть империи семьи Вольфганга Раймана (Wolfgang Reimann) - по версии Bilanz, самой богатой в ФРГ. Ее состояние - 30 млрд евро.

  • 2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер

    Самые богатые люди Германии

    2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер

    Про Марию-Элизабет Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler) не зря говорят, что она горы может свернуть. Принадлежащая ей и ее сыну Георгу компания Schaeffler была когда-то небольшой фирмой. Сегодня это один из крупнейших производителей автокомплектующих в мире. Сейчас бизнес-леди 76 лет, но она полна энергии и на отдых не собирается. Состояние Шеффлеров оценивается в 26 млрд евро.

  • 3 место: Дитер Шварц

    Самые богатые люди Германии

    3 место: Дитер Шварц

    Дитер Шварц (Dieter Schwarz), бизнесмен с состоянием 25 млрд евро, избегает публичности. Фотографий его очень мало. Свое состояние Шварц сколотил на основанной им сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl и Kaufland. У Lidl сейчас больше 10 тысяч филиалов в 28 странах. Сам Шварц живет скромно и экономит на всем, кроме безопасности. Его дом буквально напичкан видеокамерами и сигнализацией.

  • 4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Низкая цена и высокое качество, - такова политика немецкой торговой сети дискаунтеров Aldi, имеющей филиалы даже в Австралии. Сооснователь этой империи Карл Альбрехт (Karl Albrecht), сколотивший миллиарды благодаря мощному развитию сети Aldi Süd, скончался в 2014 году в возрасте 94 лет. Наследникам после его смерти досталось состояние, оценивающееся в 25 млрд евро.

  • 5 место: Штефан Квандт

    Самые богатые люди Германии

    5 место: Штефан Квандт

    Инженер по образованию, Штефан Квандт (Stefan Quandt) – представитель одной из известнейших династий предпринимателей. Он держит крупный пакет акций и является вторым человеком в наблюдательном совете автомобилестроительного концерна BMW. Многое досталось ему по наследству. Но Штефан Квандт инвестирует в новые технологии, хорошо зарабатывая на этом. Его состояние оценивается в 18 млрд евро.

  • 6 место: Сузанне Клаттен

    Самые богатые люди Германии

    6 место: Сузанне Клаттен

    Сузанне Клаттен (Susanne Klatten) - сестра Штефана Квандта. Она владеет крупным пакетом акций концерна BMW и считается самой богатой женщиной в Германии (17,5 млрд евро). Около 10 лет назад Клаттен стала жертвой афериста, который завел с ней роман, а потом шантажировал, угрожая обнародовать видеозаписи их интимных свиданий. Аферист угодил в тюрьму, но имидж замужней бизнес-леди был подпорчен.

  • 7 место: Семья Тео Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    7 место: Семья Тео Альбрехта

    После Второй мировой войны Тео Альбрехт (Theo Albrecht) вместе с братом Карлом (Karl Albrecht) унаследовал небольшой отцовский продуктовый магазин. На его основе предприимчивые братья постепенно создали мощную сеть дискаунтеров Aldi. В 1961 году они разделили бизнес на Aldi Süd (для Карла) и Aldi Nord (для Тео). Тео умер в 2010 году. Его состояние в размере 17 млрд евро перешло наследникам.

  • 8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Самые богатые люди Германии

    8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Райнхольд Вюрт (Reinhold Würth) не любит, когда его называют "гаечным королем". Тем не менее, он разбогател именно благодаря изготовлению крепежных элементов и торговле инструментами. Принадлежащая его семье компания Würth – мировой лидер по поставкам комплектующих, расходных материалов и инструментов для монтажа, техобслуживания и ремонта. Состояние семьи Вюрта оценивается в 12,2 млрд евро.

  • 9 место: Хассо Платтнер

    Самые богатые люди Германии

    9 место: Хассо Платтнер

    Известный предприниматель и меценат Хассо Платтнер (Hasso Plattner) – один из основателей, совладелец и глава наблюдательного совета компании SAP, крупнейшего в Европе и четвертого по величине в мире производителя программного обеспечения для бизнеса. Его состояние оценивается в 9 млрд евро. Платтнер коллекционирует изобразительное искусство. Для своего собрания он построил в Потсдаме музей.

  • 10 место: Семья Хайнца Херманна Тиле

    Самые богатые люди Германии

    10 место: Семья Хайнца Хермана Тиле

    Хайнц Херман Тиле (Heinz Hermann Thiele) начинал простым клерком. Сегодня он – главный акционер и председатель наблюдательного совета одной из ведущих компаний на рынке железнодорожной инфраструктуры и технологий Vossloh, а также владелец одного из лидирующих в мире поставщиков тормозных и приводных систем для грузового автотранспорта Knorr-Bremse. Состояние его семьи оценивается в 8,6 млрд евро.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:10
Now live
02:10 мин

Сколько денег у Петра Порошенко?

Контекст

Самые богатые люди Германии

Немецкие миллиардеры - это предприниматели, накопившие капитал за долгие годы кропотливого труда. Или получившие его по наследству. Представляем первую десятку рейтинга экономического журнала Bilanz. (10.08.2017)  

Ссылки в интернете

Статья Bloomberg

Аудио- и видеофайлы по теме

Сколько денег у Петра Порошенко?  

Порошенко и Трамп - в десятке самых богатых гостей форума в Давосе  

Интернет второго сорта: как в США разделили сеть для богатых и бедных  

Также по теме

Amazon Gründer und CEO Jeff Bezos

Основатель Amazon на несколько часов стал богатейшим человеком мира 28.07.2017

Джефф Безос на несколько часов обогнал в рейтинге Forbes Билла Гейтса. Однако затем был опубликован финансовый отчет компании Amazon, и Гейтс отыграл утраченный рейтинг.

Bildergalerie Linkshänder Bill Gates

Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира 20.03.2017

Журнал Forbes опубликовал новый ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров. В тройке лидеров - Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Джефф Безос. Богатейшим россиянином назван Леонид Михельсон.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Как Трамп и Путин в Хельсинки встречались  

Противники Трампа назвали его заявления в Хельсинки позорными  

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно