 Bloomberg назвал десять самых успешных бизнесменов в ″зеленой экономике″ | Экономические новости из Германии | DW | 23.01.2020

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Экономика

Bloomberg назвал десять самых успешных бизнесменов в "зеленой экономике"

Предлагая технические решения в борьбе с изменением климата, можно заработать многомиллиардные состояния. Bloomberg назвал десять наиболее успешных бизнесменов в "зеленой экономике"

Ветряные генераторы в Германии

Ветряные генераторы в Германии

Ряд бизнесменов в мире заработали миллиарды, предлагая технические решения в борьбе с изменением климата. Состояние десяти наиболее богатых из них к концу 2019 года совокупно достигло 61 млрд долларов, сообщило в среду, 22 января, агентство Bloomberg.

Первыми в списке являются четыре владельца китайской компании CATL, выпускающей аккумуляторы для электромобилей, производимых Daimler, Toyota, BMW и Volvo. Ее стоимость составляет 16,7 млрд долларов. На втором месте американец Илон Маск, основатель и глава производителя электромобилей Tesla. Его "зеленое" состояние, по расчетам Bloomberg, оценивается в 14,6 млрд долларов.

На третьем месте агентство поставило немца Алоиса Воббена (Aloys Wobben) с состоянием 7,3 млрд долларов. Воббен основал в 1984 году компанию Enercon - производителя турбин для получения электричества из энергии ветра. В 2018 году Enercon установил более половины всех новых ветряных генераторов в Германии.

Четвертый в перечне - австралиец Энтони Пратт, владелец австралийской компании Visy Industries и американской Pratt Industries, производящих из вторсырья бумагу и упаковочные материалы. Компании владеют собственными электростанциями, снабжающими производство "чистой" энергией. Состояние Пратта оценено в 6,8 млрд долларов.

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На пятом и седьмом местах - китайские компании Longi и Hangzhou First Applied Material, состояние владельцев которых оценивается соответственно в 3,4 и 2,9 млрд долларов. Обе работают в сфере солнечной энергетики. Longi производит монокристаллические солнечные панели, удовлетворяя четверть потребностей мирового рынка, а Hangzhou First Applied Material - пленку для солнечных панелей. По данным компании, она контролирует более половины мирового рынка в этом сегменте.

На шестом месте - испанец Хосе Мануэль Энтреканалес. Его "зеленое" состояние оценивается в 2,9 млрд евро. Энтреканалес перепрофилировал основанную его дедом строительную компанию Acciona в производителя электричества с использованием энергии ветра, солнца, воды, биомассы, термальных источников. Компания производит электроэнергии для снабжения 6 млн домохозяйств, в 2018 году этот бизнес составил более 60 процентов доходов Acciona.

На восьмом месте - Ван Чуаньфу (2,4 млрд долларов), владелец компании BYD, крупнейшего в КНР производителя электромобилей. Замыкают десятку таиландская компания Energy Absolute и американская Nikola Motor. Первая производит биодизель, а также создала и начала производство первого в стране электромобиля. Вторая специализируется на производстве автомобилей, работающих на водороде.

При этом, как отмечает Bloomberg, в мире по-прежнему доминирует углеродная экономика. Владельцы нефтяных компаний, технологических и традиционных автомобильных концернов составляют более четверти из 500 самых богатых людей в мире. А самая дорогая компания в мире на сегодняшний день - саудовский нефтяной концерн Saudi Aramco, капитализация которого составляет 1,8 трлн долларов.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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