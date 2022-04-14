Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В бельгийских городах оборудуют центры для размещения беженцев из Украины. Первая "украинская деревня" открылась в Антверпене.
Сотни тысяч украинцев прибывают в Германию, спасаясь от войны. О том, какие у них шансы найти тут жилье, где они могут получить субсидию и как не попасть в передрягу - у DW.
Политики в Берлине практически не упускают возможности поблагодарить волонтеров, взявших на себя основной груз по помощи беженцам. Добровольцы призывают ведомства действовать небюрократично.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 29 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 апреля.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия