 Беженцы из Украины: первая в Бельгии ″украинская деревня″ (16.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.05.2022

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Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)

В бельгийских городах оборудуют центры для размещения беженцев из Украины. Первая "украинская деревня" открылась в Антверпене.

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