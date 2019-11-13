Берлинские панды-близнецы отмечают первый день рождения (фото)

Берлин • Эти панды-близнецы появились на свет ровно год назад, 31 августа 2019 года, в Берлинском зоопарке и... впервые в истории Германии. Фотографии агентства dpa, которые мы здесь публикуем, были сделаны незадолго до дня рождения.

Как видно на снимках, маленькие большие панды прекрасно себя чувствуют. При рождении каждый из них весил всего около 200 граммов, сейчас они уже набрали по 30 кило. Согласно традиции, официально панды получили китайские имена - Мэн Сян и Мэн Юань, но в зоопарке им также дали прозвища - Пит и Пауле. У Пита - нос длинный, у Пауле - короткий. Только так их здесь и различают.

Фотосессия берлинских панд ко дню рождения

Бамбук разных сортов для берлинских панд выращивают в Германии специально на одной из ферм

Сотрудник зоопарка Корвин Шмоль ухаживает за близнецами с первого для после их появления на свет

На обустройство павильона для панд в Берлине было потрачено около 10 миллионов евро

Китайские панды с берлинской пропиской

В дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч больших панд. В Китае для их охраны создано около четырех десятков заповедников. Ставшие родителями панды Мэн Мэн и Цзяо Цин переехали на временное жительство в Берлин из КНР в 2017 году. Они являются собственностью Китая, как и их потомство. Ежегодно этот зоопарк немецкой столицы перечисляет за них китайским властям лицензионный сбор в размере миллиона евро.

Смотрите также:

Старейший зоопарк Германии