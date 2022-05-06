 Берлин готовится предотвратить столкновения и провокации 8-9 мая | Новости из Германии о Германии | DW | 06.05.2022

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Германия

Берлин готовится предотвратить столкновения и провокации 8-9 мая

8 и 9 мая в немецкой столице заявлено около 50 различных акций так или иначе приуроченных к 77-летию со дня освобождения Европы от нацистского господства, а также против войны, которую Россия ведет в Украине.

Полиция во Франкфурте-на-Майне остановила автоколонну с российскими флагами (фото из архива)

Полиция во Франкфурте-на-Майне остановила автоколонну с российскими флагами (фото из архива)

Власти Берлина намерены любой ценой помешать агрессивным поклонникам Владимира Путина превратить отмечаемый 9 мая в России День Победы в торжества по поводу вторжения в Украину, а также предотвратить возможные провокации и столкновения у советских военных мемориалов. Как сообщает в пятницу, 6 мая, издание Berliner Kurier со ссылкой на сенатора по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве земли Берлин Ирис Шпрангер (Iris Spranger), 8 и 9 мая в германской столице заявлено около 50 различных мероприятий, так или иначе приуроченных к 77-летию со дня освобождения Европы от нацистского господства, а также против войны, которую Россия ведет в Украине.

Берлинской полиции, которая уже взяла под контроль три советских военных мемориала и другие "соответствующие объекты", предстоит сложная крупномасштабная операция.

Z-символы запрещены, флаги России и Украины ограничены

Шпрангер подчеркнула, что любые действия, воспринимаемые как одобрение российской военной агрессии в Украине, будут пресекаться и преследоваться. Власти намерены  запретить сигналить автомобильным кортежам, а также ограничить количество российских флагов. . Большое количество флагов может выглядеть "воинственно" и "устрашающе", поставить под угрозу мир в обществе, а также может быть истолковано как поддержка в Германии военной агрессии России, решил административный суд Берлина. Кроме того, запрещена демонстрация буквы "Z", ставшая символом войны против Украины.

В свою очередь в полиции Берлина заявили, что на территории мемориалов и памятников вводится запрет на демонстрацию любой символики. Речь идет как о российских, так и об украинских флагах, "георгиевских ленточках", униформе или ее фрагментах. Запрещается также исполнение маршевых или военных песен и любые слоганы, которые, учитывая текущую ситуацию, могут восприниматься как поддержка или прославление войны в Украине.

День Победы в Трептов-парке (Фото из архива)

День Победы в Трептов-парке (Фото из архива)

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey) считает, что ситуация в этом году особенная. Она намерена посетить мероприятие, организованное украинской стороной 8 мая. "Сегодня это не памятная акция, а скорее знак солидарности с украинской общиной", - заявила Гиффай. По ее словам, никаких официальных публичных памятных мероприятий, никакого возложения венков проводиться не будет: Сенат Берлина решил отметить окончание войны 8 мая 1945 года тихо и конфиденциально.

Череда случаев вандализма в ответ на войну в Украине

В апреле советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке был дважды осквернен вандалами. Сначала подножье статуи война-освободителя облили красной краской, исписав его лозунгами против войны в Украине и Владимира Путина.

Спустя полторы недели на входе в мемориальный комплекс  белой краской написали слова "убийца" и "орк", а также начертали букву "Z".

После начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских солдатах, погибших при освобождении Европы от нацизма.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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