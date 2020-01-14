 Berlin Fashion Week: подиум устойчивого развития (фото) | Кадр дня | DW | 16.01.2020

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Кадр за кадром

Berlin Fashion Week: подиум устойчивого развития (фото)

В немецкой столице проходит неделя моды Berlin Fashion Week. Главный тренд последних сезонов сохранился: широко представлены одежда и обувь из переработанных, а также натуральных материалов.

Berlin Fashion Week. Платье от австрийского дизайнера Лены Хошек

Платье от австрийского дизайнера Лены Хошек (Lena Hoschek)

Берлинская неделя моды продолжает вносить свой вклад в процесс повышения экологической сознательности европейцев. Многие дизайнеры демонстрируют одежду из вторсырья - в частности, из переработанных пластиковых бутылок или из кофейной гущи.

Berlin Fashion Week

На что еще хотелось бы обратить внимание? Австрийский модельер Ребекка Рютц (Rebekka Ruetz) порадовала обилием красок, громко заявив, что весной и летом все должны носить такие вот пальто/платья.

Berlin Fashion Week

А спортивную одежду лейбла Sportalm Kitzbuehel демонстрировали модели с ограниченными возможностями здоровья

Berlin Fashion Week - Sportalm Kitzbuehel (picture-alliance/Photoshot/B. Truong)

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