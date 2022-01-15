В 10 раз за два месяца! Как растут белые медвежата в Германии (фото)

Росток • Постоянные читатели нашей рубрики "По Германии" уже знают этих очаровательных малышей - медвежат-близнецов, родившихся в Ростокском зоопарке (Zoo Rostock) в середине ноября. За прошедшие два с лишним месяца они успели заметно подрасти, набрав по пять-шесть килограммов в весе. При рождении весили в десять раз меньше.

Пока счастливая мать Сизл все свое время уделяет подрастающему потомству, как это заведено среди белых медведей, беззаботный отец Акиак был замечен за принятием водных процедур. Больше, вроде, пока добавить нечего. Все идет своим ходом. Следующие этапы - поиск имен и первый выход на публику - не раньше марта.

Из семейной жизни белых медведей. Фотографии

Сотрудник зоопарка Рене Шокнехт (Rene Schoknecht) наблюдает за своими подопечными

Сизл и медвежата

Акиак играет в водное поло

Медвежата появились на свет в тематической секции зоопарка - Polarium, в которой содержатся животные из Арктики и Антарктики. Раздел "Поляриум" площадью 12500 квадратных метров был открыт в 2018 году.

Ростокский зоопарк (www.zoo-rostock.de) был создан более 120 лет назад. Сейчас в нем насчитывается около 4500 животных 450-ти разных видов. В престижном (неофициальном) рейтинге британского эксперта Энтони Дэвида Шеридана он занимает первое место в своей категории - является лучшим зоопарком Европы с ежегодным числом посетителей от 500 тысяч до одного миллиона человек.

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