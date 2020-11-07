Белорусская экоактивистка: БелАЭС нужна только Лукашенко и России

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) временно приостановила производство электроэнергии во вторник, 10 ноября, хотя она была подключена к энергосистеме страны лишь несколько дней назад. На торжественной церемонии 7 ноября присутствовал даже действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Эксперт общественного объединения "Экодом" и координатор белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова поделилась с DW своим мнением о том, кому выгодно строительство БелАЭС, почему станция представляет угрозу для окружающей среды и по какой причине Литва решила отказаться от любых поставок электроэнергии из Беларуси.

DW: Несмотря на акции протеста активистов и экологов, в Беларуси под Островцом 7 ноября открыли БелАЭС. Лукашенко назвал это историческим моментом, сказав, что Беларусь становится ядерной державой. Как вы к этому относитесь?

Татьяна Новикова: Як этому отношусь как к нонсенсу. От момента энергетического пуска до момента сдачи АЭС в эксплуатацию проходит много времени - от десяти месяцев, как в России, до одного года, как в США. Когда реактор абсолютно новый и топливо еще ни разу не работало, его загружают в реактор, проводят тепловые, гидравлические эксперименты. Затем топливо облучают: оно начинает работать сначала на минимальном уровне. Потом его начинают повышать, и где-то на уровне 25-50% происходит подключение реакторной установки к устройствам, которые генерируют электроэнергию.

Татьяна Новикова

Именно это сейчас и произошло. То есть ничего такого, что могло бы квалифицироваться как приобретение Беларусью статуса ядерной державы или как официальное открытие АЭС. В Минэнерго заявили, что пуск состоялся, однако введение АЭС в эксплуатацию произойдет в конце первого квартала 2021 года. Это значит, что только тогда атомная станция сможет регулярно поставлять электроэнергию в сеть.

Для Лукашенко этот объект имеет исключительно политическое значение. Это (церемония 7 ноября. - Ред.) делается исключительно для того, чтобы снизить градус общественного внимания к этой теме, чтобы это воспринималось как некая данность - вот, станцию уже построили и сдали в эксплуатацию, теперь вам нужно с этим жить.

- Вы уже более десяти лет выступаете против БелАЭС. На ваш взгляд, в чем ее главная проблема?

- Главная проблема заключается в том, что этот объект не имеет экономического значения и представляет опасность для экологии. Он не нужен Беларуси: он нужен только одному человеку (Александру Лукашенко. - Ред.) и России. Для "Росатома" строительство таких объектов - это способ расширения геополитического влияния. Путин и его окружение считают, что чем больше российских ядерных объектов будет построено по всему миру, тем больше эти страны будут зависеть от России. По сути, это правда, потому что этим странам нужно будет иметь дело с ядерными отходами, с российскими ядерными технологиями и специалистами. Эта политика интересна и Лукашенко: он верит в то, что это дает ему статус ядерной державы и теперь его будут уважать.

Любая атомная электростанция небезопасна. На ней всегда есть риск аварии, и она всегда выбрасывает радионуклеиды в рутинном режиме. БелАЭС строилась в режиме закрытости - и уже точно известно, что с нарушениями. Ее пуск происходит в отсутствие лицензии: для этого поменяли законодательство. По закону, для ввода АЭС в эксплуатацию лицензия нужна, а для пуска достаточно обычного разрешения.

- Когда электростанцию подключили к сети, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз отказаться от импорта произведенного в Беларуси электричества. Оператор энергосистемы Литвы Litgrid сообщил о полной остановке коммерческих поставок электричества из Беларуси. Почему?

- Если на БелАЭС произойдет авария, Литва должна будет эвакуировать свою столицу. Столица Литвы находится в 50 километрах от станции. В Беларуси говорили, что будут продавать им (странам Балтии. - Ред.) электроэнергию так, что они не смогут от этого отказаться. Уже нет - Литва отказалась не просто от белорусской атомной электростанции и ее электроэнергии, а от белорусской электроэнергии вообще. С 3 ноября, когда Беларусь заявила о физическом пуске БелАЭС, они закрыли всю энергосистему на приеме. Они не могут отделить киловатты, которые произведены на Белорусской АЭС, от других киловатт, потому что это общая электроэнергия, которая идет в общую сеть. Поэтому они отказались от любой электроэнергии из Беларуси.

До пуска БелАЭС Беларусь поставляла электроэнергию в Литву, это был выгодный рынок. Теперь Беларусь становится еще более зависимой от России.

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