 Бело-сине-белый флаг - новый символ российского протеста (28.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 28.03.2022

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Бело-сине-белый флаг - новый символ российского протеста (28.03.2022)

Под бело-сине-белым флагом россияне выходят на антивоенные протесты по всему миру. Среди авторов идеи Кай Катонина из Берлина.

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