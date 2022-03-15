Бело-сине-белый флаг - новый символ российского протеста (28.03.2022)

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Под бело-сине-белым флагом россияне выходят на антивоенные протесты по всему миру. Среди авторов идеи Кай Катонина из Берлина.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 26 марта.
Приговор Навальному считают в Европе очередным шагом России в сторону тоталитаризма. Мнения экспертов о возможности новых санкций и будущем российской оппозиции - у DW.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 марта.
Российские войска продолжают наступление. В Мариуполе вновь сорвалась эвакуация мирных жителей. Представитель Минобороны РФ пригрозил другим странам вовлечением в конфликт.
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