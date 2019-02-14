 Bellingcat установила личность третьего вероятного отравителя Скрипалей | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

Bellingcat установила личность третьего вероятного отравителя Скрипалей

Третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в действительности зовут Денис Сергеев, он высокопоставленный сотрудник ГРУ, утверждает Bellingcat. Роль Сергеева в покушении в Солсбери пока не выяснена.

Штаб-квартира ГРУ в Москве

Штаб-квартира ГРУ в Москве

Третий вероятный соучастник отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, ранее известный под именем Сергей Федотов, опознан как высокопоставленный сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны РФ (ГРУ) Денис Сергеев. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила журналистская расследовательская группа Bellingcat.

По сведениям журналистов, Сергеев и его альтер эго "Сергей Федотов" родились 17 сентября 1973 года. Денис Сергеев появился на свет в казахстанском городе Ушарал неподалеку от советско-китайской границы. Проходил срочную службу в Новороссийске.

Между 2000 и 2002 годами Сергеев был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, прозванную "консерваторией ГРУ", отмечает Bellincat. По оценкам расследователей, исходя из срока службы и характера назначений Сергеева после учебы в академии, сегодня он должен носить звание полковника либо генерал-майора.

Контекст

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В 2010 году на свет появился "Сергей Федотов". Паспорт на это имя выдал тот же паспортный стол 770001 в Москве, в котором получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей - Мишкин и Чепига. Как и в случае с другими тайными паспортами, выданными Мишкину и Чепиге, "причина" выдачи нового паспорта была указана как "непригодность к использованию" предыдущего документа, который, как утверждают журналисты, никогда не существовал.

Визит в Лондон

Как указывается в расследовании, роль Дениса Сергеева в подготовке и отравлении Скрипалей пока не выяснена. Как и то, был ли он в Солсбери. Известно, что Сергеев прилетел в Лондон 2 марта утренним рейсом "Аэрофлота". В тот же день, но уже вечерним рейсом, до английской столицы добрались Мишкин и Чепига.

Сергеев забронировал обратный рейс на самолет "Аэрофлота" из Хитроу в Москву на 4 марта, день, когда были отравлены Скрипали. Однако, по данным Bellingcat, разведчик так и не появился в аэропорту, несмотря на то, что зарегистрировался на рейс. Вместо этого он каким-то образом добрался до Рима и в тот же день вылетел обратно в Москву.

Отметился в Болгарии

О том, что "Сергей Федотов" является третьим подозреваемым в "деле Скрипалей" 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастенк попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году. Предполагается, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

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    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова (14.09.2018)

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В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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