 Беларусь построит порт в северо-западной части России | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2022

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Беларусь

Беларусь построит порт в северо-западной части России

По словам премьера Беларуси Головченко, через порт будут перевозить большие объемы всех видов белорусских грузов. Речь идет о минеральных удобрениях, лесных и накатных грузах, контейнерных перевозках.

Премьер Беларуси Головченко на встрече с Александром Лукашенко

Премьер Беларуси Головченко на встрече с Александром Лукашенко

Беларусь приняла решение построить порт на северо-западе России, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в четверг, 11 августа. По его словам, планируется перевозить большие объемы всех видов белорусских грузов: минеральные удобрения, лесные и накатные грузы, контейнерные перевозки. "Президенту Александру Лукашенко были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время", - сказал Головченко.

Он не стал раскрывать конкретное место предстоящего строительства, сроки реализации проекта и его стоимость. "Проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно. Там необходим больший размер вложений в инфраструктуру, поэтому надо посмотреть, как в условиях нынешних реалий это будет отражаться на экономике"-, сообщил Роман Головченко. Он отметил, что Беларусь в настоящее время сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, действуют тарифы, выгодные для обоих государств.

Лукашенко сообщил о планах создания белорусского порта под Санкт-Петербургом в феврале по итогам встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. "В нарушение международных соглашений нам закрыли дороги и пути, порты, где мы работали. Президент России отдал распоряжение, чтобы мы под Питером могли построить свой порт", - сказал он тогда. Лукашенко также сообщил, что его страна не вернется к перевозке грузов через территорию Украины и Литвы, которые ранее запретили белорусский транзит.

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    Автор: Анна Шторк


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