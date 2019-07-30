Bayer договорился с большинством истцов в США по делу о глифосате

Немецкий химический концерн Bayer достиг мирового соглашения с большинством истцов в судебном деле о пестициде глифосат в США. Соглашение распространяется, по оценкам, на 50-85 тысяч примерно из 125 тысяч истцов, сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 25 мая, со ссылкой на информированные источники.

Соглашение еще не подписано. По условиям мировой, каждый из истцов должен получить от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов. По подсчетам Bloomberg, мировая обойдется Bayer почти в 10 млрд долларов. Представитель концерна в США отказался подтвердить информацию, распространенную агентством.

Иски из-за глифосата

Bayer в 2018 году поглотил американскую компанию Monsanto, производящую пестициды с глифосатом. Истцы в США заявляют, что из-за этих веществ у них возникли раковые заболевания.

После первых судебных решений была запущена процедура медиации с целью поиска мирового соглашения. По данным Bloomberg, достигнутые ныне договоренности должны быть оглашены в июне. До этого их должен утвердить наблюдательный совет Bayer.

Представители акционеров резко критиковали решение Bayer о поглощении Monsanto из-за снижения курса акций. На главном собрании в конце апреля 2019 года акционеры поэтому отказались утвердить отчет главы Bayer Вернера Баумана (Werner Baumann) и правления концерна о проделанной работе. Тем не менее наблюдательный совет Bayer встал тогда на сторону правления.

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