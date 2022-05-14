 Баварскую деревню охватила пассионная лихорадка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2022

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Культура и стиль жизни

Баварскую деревню охватила пассионная лихорадка

В деревне Обераммергау раз в 10 лет ставится уникальный спектакль - "Страсти Господни". Играют под открытым небом, в постановке заняты более двух с половиной тысяч человек. Премьера - сегодня, 14 мая.

Исполнитель Иисуса на кресте. Репетиция 4 мая 2022 года

Исполнитель Иисуса на кресте. Репетиция 4 мая 2022 года

"И на этот раз снова оказались вовлечены все", - объявил Кристиан Штюкль (Christian Stückl), режиссер грандиозного спектакля "Страсти Господни". Обераммергау, где раз в 10 лет ставят "Пассионы" (своеобразные спектакли, представляющие земной путь Спасителя, распятие и Воскресение, появившиеся еще в III - IV веке в западной христианской традиции), известные во всем мире. Как отмечает режиссер, всю деревню уже давно охватила "пассионная лихорадка".

История и современность "Страстей"

Первые "Пассионы" (Passionsspiele) в Обераммергау прошли почти 400 лет назад. В 1633 году Европа была охвачена войной и чумой. Эпидемии выкашивали целые деревни. Когда первые признаки смертельной болезни были замечены у рабочего-поденщика в Обераммергау, местные жители дали обет: если смерть на сей раз обойдет село стороной, то раз в 10 лет они будут ставить и исполнять "Страсти" (они же - "Пассионы"). Эту традицию они продолжают и по сей день. Премьера, которую из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось перенести на два года, состоится в субботу, 14 мая. Нынешние "Пассионы", 42-е по счету, продлятся до 2 октября. Всего 103 спектакля будет сыграно за это время. И почти каждый (выходные у актеров по понедельникам и средам) день жители этой небольшой баварской деревни будут подниматься на сцену под открытым небом и играть свои роли.

Кристиан Штюкль

Режиссер Кристиан Штюкль

Согласно "пассионному кодексу", утвержденному еще в XVIII веке, в спектакле имеют право участвовать только те, кто родился в деревне, и те, кто живет здесь не менее 20 лет. Из этих же рядов должны рекрутироваться и постановщики. Поэтому неудивительно, что вся деревня с общим населением не больше шести тысяч человек, охвачена "Страстями Господними", ведь подготовка к такому масштабному театральному действу начинается уже за год. А за несколько месяцев до начала спектакля мужчины-актеры начинают отращивать волосы и бороды.

Среди актеров - 500 детей. Жители Обераммергау задействованы не только в качестве актеров. Те, кто не занят в спектакле, работают техниками, участвуют в изготовлении декораций и костюмов и так далее. Необходимость музыкального сопровождения спектакля привела к тому, что в деревне есть два оркестра - симфонический и духовой, три хора - два взрослых и один детский, а также камерный ансамбль старинных инструментов. Пять часов длится само представление!

Роль Иуды впервые исполнит мусульманин

Кристиан Штюкль уже в четвертый раз занимается постановкой. Всего в спектакле насчитывается 130 ролей с текстом, из которых наиболее "престижные" - Иисус, Мария, Мария Магдалина, Иоанн и Иуда. Роль Иуды в этом году впервые сыграет мусульманин - житель Обераммергау Ченгиз Гёрюр (Cengiz Görür). Еще 30 лет назад в спектакле могли играть только католики. 

Сам театр, история которого насчитывает уже 120 лет, вмещает 5000 зрителей. В 2014 году эта необычная архитектурная постройка была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Свою всемирную известность "Страсти" получили в XIX веке, когда было построено железнодорожное сообщение до соседнего Мурнау.

Страсти Господни

"Страсти Господни" празднуют премьеру 14 мая

Премьера 2022 года - долгожданная. Представитель подготовительного комитета "Страстей" и один из исполнителей роли Иисуса Фредерик Майет (Frederik Mayet) говорит: "Два года назад мы уже были готовы к премьере, и вдруг - корона, которая сильно повлияла на события во всем мире. Теперь эта ужасная война в Украине. Такие события меняют взгляд на спектакль, Иисуса и его послание. Я думаю, что послание "Пассионов" не теряет своей актуальности". Свою роль он начинает со слов: "Время страха царит в Израиле. Крик войны, бедность, болезни"... "Даже несмотря на весь прогресс в медицине, мы недалеко ушли за последние 2000 лет", - говорит исполнитель роли Иисуса.

Во время спектакля исполнителям роли Иисуса приходится висеть на кресте около 20 минут. "Не очень приятные ощущения", - признается Фредерик Майет. Свои последние слова Иисус в спектакле произносит на распятии, после этого актеру нужно бездыханно провисеть еще несколько минут, пока его не уберут со сцены. "Это довольно сложно", - признается актер.

На последнем спектакле, который проходил более 10 лет назад, побывало почти полмиллиона человек. Из-за короны общественная жизнь в Обераммергау, как и во многих других местах, приостановилась. И вот 14 мая "Страсти Господни" празднуют свою долгожданную премьеру.

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