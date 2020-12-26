Баварский водопад спасают от инстаграмеров (фото)

Кёнигсбах • В Германии, вернее - в Баварии, появилось место, которое на ближайшие годы должно стать белым пятном на карте популярных туристических целей. На пять лет местные власти закрыли для посетителей Кёнигсбахский водопад и территорию вокруг него площадью примерно десять гектаров. Как сообщает информационное агентство dpa, природный памятник в национальном парке Берхтесгаден сильно пострадал из-за большого количества инфлюенсеров и тревел-блогеров, открывших для себя это необычное место.

Сотни инфлюенсеров - ежедневно

Раньше сюда лишь иногда поднимались местные жители и какие-то особые знатоки и любители природы, но некоторое время назад фотографии туристок и туристов в здешних каменных бассейнах - естественных небольших углублениях на водопаде (нем. Gumpen) стали очень популярны в инстаграме и других социальных сетях.

Красота - сказочная, романтика - полная, экспириенс - эксклюзивный! Внизу находится живописное озеро Кёнигсзе посреди не менее впечатляющих альпийских ландшафтов. В прошлом сезоне сделать разные снимки в купальниках, плавках и прочих... позах наверх взбиралось до 350-ти блогерш и блогеров в день.

Райский уголок взят под охрану

За короткое время они успели протоптать здесь примерно три километра новых тропинок вдоль и поперек, вытоптать в некоторых местах землю так, что возникла угроза размыва склонов и так далее. Редкие птицы, обитающие здесь и привыкшие к альпийскому спокойствию, тоже были не в восторге.

Властям пришлось принять срочные меры, чтобы спасти этот райский уголок и его обитателей. Впрочем, национальные парки для этого и существуют. Туризм в таких местах возможен, но лишь в разумных пределах и без вреда природе.

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