 Baring Vostok отложила создание еще одного фонда для РФ | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2019

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Россия

Baring Vostok отложила создание еще одного фонда для РФ

Инвесторы обеспокоены "противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве". Поэтому Baring Vostok отложила создание шестого инвестфонда для компаний из РФ.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви (май 2018 г.)

Основатель Baring Vostok Майкл Калви (май 2018 г.)

Инвестиционная компания Baring Vostok отложила создание шестого институционального фонда для зарубежных инвестиций в российские предприятия. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу компании. При этом отмечается, что планы по созданию еще одного фонда отложены "на время". Решение вызвано тем, что международные инвесторы обеспокоены "противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве" и неопределенностью в вопросах защиты их прав. Baring Vostok сконцентрирует усилия на уже существующих инвестиционных планах и проектах, заявили в пресс-службе фонда.

Контекст

Арестованного инвестора Майкла Калви могут привезти на Петербургский экономический форум - Кремль хотел бы видеть его среди участников. Карикатурист Сергей Елкин о разгуле экономической свободы в России. (06.06.2019)

Суд второй инстанции оставил без изменения решение Басманного суда о продлении домашнего ареста фигурантов дела Baring Vostok до середины января. (29.10.2019)

Основателя одного из крупнейших в России инвестиционных фондов Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых представителей компании задержали 15 февраля. Их подозревают в мошенничестве на сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Поводом для задержания стал спор вокруг банка "Восточный". По версии следствия, фигуранты дела заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской IFTG. Сам Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Калви, обладающий гражданством США, пришел на российский рынок в 1994 году и, по словам опрошенных DW экспертов, обладал скорее хорошей репутацией. За время работы в России он вложил более 2,8 млрд долларов в более чем 80 проектов, включая "Яндекс", "ВкусВилл" и СТС. Сейчас Калви находится под домашним арестом. Его российское имущество арестовано судом.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 12:59

Время доить инвесторов. Послание – чтобы послать. Трамп сжигает договора – "Заповедник", выпуск 64

 

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW.  

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