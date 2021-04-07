Российские банки будут скрывать информацию о клиентах под санкциями

Российские банки и другие организации, участвующие в формировании кредитных историй, не будут направлять в бюро кредитных историй (БКС) информацию о клиентах, находящихся под санкциями других государств. Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном в среду, 7 апреля, на российском портале правовых актов.

"Установить, что источники формирования кредитной истории - кредитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не предоставляют в бюро кредитных историй информацию… о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами", - говорится в постановлении.

Ранее Минэкономики РФ предложило создать в аннексированном Крыму и Севастополе особые административные районы, позволяющие резидентам скрывать свою информацию из реестров, пишет "Коммерсант". Правом на конфиденциальность будут обладать инвесторы, вложившие не менее 150 миллионов рублей.

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