Байден требует от Трампа немедленно одобрить пакет экономический помощи

Избранный президент США Джо Байден потребовал от действующего президента США Дональда Трампа немедленно подписать законопроект о пакете экономической помощи для преодоления последствий пандемии. Как заявил Байден, в субботу, 26 декабря, отказ Трампа подписать документ является безответственным и будет иметь "разрушительные последствия".

Ранее пакет антикризисных мер объемом около 900 млрд долларов США (примерно 730 млрд евро) уже одобрил Конгресс. Среди прочего, документ предполагает увеличение пособия по безработице вплоть до марта. Кроме того, он предусматривает единовременные выплаты американцам в размере 600 долларов. Однако Дональд Трамп призывает увеличить выплаты до 2000 долларов. Действующий президент заявил, что в противном случае он может наложить вето на законопроект.

Демократы подвергли критике решение Трампа. "Республиканцы должны прекратить играть в свои игры, пока американцы голодают", - заявила сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен. В свою очередь, Джо Байден подчеркнул, что если Трамп немедленно не подпишет законопроект, то около 10 миллионов американцев могут лишиться пособия по безработице.

Промедление может привести к новому шатдауну

Формально у Дональда Трампа есть время до конца января, чтобы подписать законопроект или наложить на него вето. Однако пакет экономической помощи должен быть принят в рамках утверждения бюджета на следующий финансовый год. Если действующий президент не подпишет документ до 28 декабря, это приведет к приостановке работы правительства США - так называемому шатдауну.

Споры вокруг бюджета на стыке 2018-19 годов привели к шатдауну, продолжавшемуся пять недель, - самому продолжительному в истории США. Тогда от невыплаты зарплаты пострадали около 800 тысяч госслужащих и частных лиц, работавших на американскую администрацию.

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