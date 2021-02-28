 Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2021

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Мир

Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку

Прокурорское расследование подтвердило, что Эндрю Куомо допускал неподобающие вольности в отношении женщин. Губернатору грозит импичмент и отдельное уголовное расследование.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку после обнародования результатов независимого расследования о его домогательствах в отношении нескольких женщин. "Я считаю, что он должен уйти в отставку", - заявил Байден журналистам во вторник, 3 августа. Президент не стал прямо отвечать на вопрос о том, должны ли законодатели в штате инициировать процедуру импичмента в отношении его однопартийца Куомо.

Ранее сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, также призвали Куомо подать в отставку. Как заявила в этот же день генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, по итогам расследования было установлено, что сексуальным домогательствам со стороны Куомо подверглись нескольких женщин из числа его подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. Всего с обвинениями против 63-летнего главы штата выступили 11 женщин, Они рассказали об оскорбительных или сексуальных комментариях со стороны губернатора, приставаниях и поцелуях без их согласия. Объявляя результаты расследования, Летиция Джеймс подчеркнула, что губернатор своими действиями нарушил законы штата и федеральные законы.

Сам Куомо категорически отрицает предъявленные обвинения. Теперь губернатору может быть объявлен импичмент, ему также грозит отдельное уголовное расследование. Расследование прокуратуры носит гражданский, а не уголовный характер, поэтому напрямую не приведет к предъявлению обвинений. Но полиция может использовать его при принятии решения о дальнейших действиях.

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    Автор: Никита Баталов


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