 Байден поговорил с Меркель, Макроном и Джонсоном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.11.2020

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Мир

Байден поговорил с Меркель, Макроном и Джонсоном

Америка возвращается в игру, заявил Джо Байден по итогам переговоров с лидерами стран Европы. Ангела Меркель надеется на более тесное сотрудничество с Вашингтоном.

Джо Байден

Джо Байден

Джо Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах в США, во вторник, 10 ноября, провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этих звонков Байден сказал: "Я даю им понять, что Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру".

С Меркель политик обсудил важность трансатлантического сотрудничества, с Макроном – вопросы защиты климата и борьбы с терроризмом, с Джонсоном – торговлю, поддержку демократии и меры по сдерживанию пандемии коронавируса.

Ангела Меркель, наряду с другими лидерами, еще раз поздравила Байдена с победой на выборах президента и заявила, что Берлин теперь рассчитывает на более тесные связи с Вашингтоном. Камалу Харрис, которая займет пост вице-президента, она назвала "вдохновляющим примером".

Байден, по данным американских СМИ, набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Сам Байден уже пообещал объединить Америку, восстановить уважение к ней в мире и усилить борьбу с коронавирусом. Окончательные итоги выборов до сих пор не объявлены, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспаривать результаты в судах.

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    Автор: Илья Коваль


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