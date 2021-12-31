 Байден 2 января проведет телефонный разговор с Зеленским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.12.2021

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Мир

Байден 2 января проведет телефонный разговор с Зеленским

Президенты США и Украины 2 января обсудят "наращивание Россией военного присутствия на границах Украины", а также "подготовку к предстоящим дипломатическим контактам для деэскалации в регионе", указали в Белом доме.

Джозеф Байден и Владимир Зеленский

Джозеф Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джозеф Байден 2 января планирует провести телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщил представитель Белого дома.

В ходе беседы Байден, как ожидается, "подтвердит поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудит наращивание Россией военного присутствия на границах Украины, а также рассмотрит подготовку к предстоящим дипломатическим контактам для деэскалации в регионе", указали в Белом доме.

Зеленский готов "скоординировать с США" шаги для безопасности в Европе

Президент Зеленский уже отреагировал на сообщения о предстоящем разговоре.

"Как мы договорились с нашим стратегическим партнером, США, ничего (не должно говориться. - Ред). про Украину без присутствия Украины", - написал он в Twitter. "С нетерпением жду возможности снова пообщаться с президентом США в это воскресенье, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе",  - отметил украинский лидер.

Президент США: Путин не может вторгнуться в Украину

До этого Байден в Уилмингтоне (штат Делавэр) в ходе общения с журналистами прокомментировал состоявшуюся у него беседу с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я не собираюсь вести здесь переговоры на публике, однако мы ясно дали понять, что он не может, подчеркну еще раз, не может вторгнуться в Украину", - указал президент США.

Американский лидер добавил, что "ясно дал понять президенту Путину", что, если Россия предпримет этот шаг, то Вашингтон пойдет "на серьезные санкции, а также нарастит свое присутствие в Европе с союзниками по НАТО".

Беседа американского и российского лидеров

Телефонные переговоры Байдена и Путина состоялись в ночь на 31 декабря. Беседа продолжалась около 50 минут.

В ходе телефонного разговора американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Вашингтон убежден, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя во время брифинга итоги телефонного разговора. "Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - заявил он.

Путин: Санкции против РФ станут "серьезнейшей ошибкой"

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Помощник российского лидера Юрий Ушаков позднее сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран. По словам Ушакова, лидеры договорились держать предстоящие переговоры под личным контролем и продолжать телефонные контакты.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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