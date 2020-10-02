 Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2020

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Европа

Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта

Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.

Обстрел Степанакерта, 4 октября

Обстрел Степанакерта, 4 октября

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить наступление на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило во вторник, 6 октября, азербайджанское Минобороны. По данным армянской стороны, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление на южном направлении на границе с Ираном с привлечением резервистов и большого количества техники, в частности танков и артиллерии.

МИД Армении в своем заявлении обратил внимание на то, что наступление "происходит во время визита главы МИД Турции в Баку и спустя несколько часов после заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что азербайджанские вооруженные силы возобновили ракетный обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - Степанакерта. При этом Степанян опровергла сообщения Баку о том, что армянская сторона обстреливает территорию Азербайджана. Так, в частности, пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВС Армении продолжают интенсивно обстреливать густонаселенные пункты и районы Азербайджана, нанося ракетные удары с армянской территории.

По словам Эйвазова, Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры для армянского гражданского населения. "Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно", - добавил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью агентству AFP, что Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии взаимных уступок со стороны Баку.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:16

Что говорят о войне в Карабахе в армянской и азербайджанской диаспорах Германии (29.09.2020)

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