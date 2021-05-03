 Автор расследований о торговле людьми удостоена премии DW ″За свободу слова″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2021

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Мир

Автор расследований о торговле людьми удостоена премии DW "За свободу слова"

Журналистка из Нигерии Тоборе Овуори более полугода работала под прикрытием с целью рассказать о тех, кто причастен к контрабанде людей, сексуальному рабству и торговле человеческими органами.

Журналистка из Нигерии Тоборе Овуори

Тоборе Овуори

Премия медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в этом году присуждена журналистке Тоборе Овуори из Нигерии. Имя лауреатки стало известно в понедельник, 3 мая.

В 2013 году Овуори готовила журналистское расследование о преступных синдикатах, причастных к проституции, контрабанде людей и торговле человеческими органами. Женщина на протяжении 7 месяцев выдавала себя за работающую в сфере секс-услуг, подвергаясь избиениям, унижениям и угрозе убийства.

Потенциальные жертвы - 80 процентов нигериек, приезжающих в Европу

Сутенер через несколько месяцев организовал маршрут в Италию через Бенин. Коллеги Овуори помогли женщине выбраться из синдиката, когда она прибыла в бенинский город Котону. По оценке Международной организации по миграции, потенциальными жертвами торговцев людьми являются 80 процентов девушек, приезжающих из Нигерии в Европу.

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) особо выделил отвагу лауреатки. "Премия отражает важность прозрачности в нашей работе и значимость храбрости в обществе", - подчеркнул он.

Другие резонансные публикации Овуори касаются контрабанды людей в Ливии и стигматизации нигерийских детей с ВИЧ. Сейчас журналистка работает над материалом о причастности дипломатов к торговле людьми.

Премия Deutsche Welle "За свободу слова"

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать человек или инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты в СМИ прав человека и свободы мнений. Среди получивших эту премию - российская журналистка, обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и главный редактор белорусского сетевого издания "Ежедневник" Сергей Сацук.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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