Авиасалон МАКС в Жуковском перенесен впервые за 30 лет

Международный авиакосмический салон (МАКС), который регулярно проводился в России с 1993 года и в этом году должен был состояться в 16-й раз, будет перенесен на неопределенный срок по соображениям безопасности, сообщила в четверг, 25 мая, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Мероприятие было запланировано на 25-30 июля, но теперь пройдет лишь в 2024 году, а то и позже, полагают собеседники издания. Один из них не исключил, что салон могут провести "в павильонном формате на одной из площадок в Москве" до конца текущего года.

Проблемы с безопасностью

По сведениям" Коммерсанта", перенос авиасалона вызван неспособностью организаторов обеспечить на должном уровне меры безопасности: мероприятие посещают десятки тысяч людей в день, локация - открытая и существуют риски создания помех для летной программы. "Усилить меры по охране, наверно, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл", - пояснил источник, близкий к "Ростеху".

По данным газеты "Ведомости", МАКС пришлось перенести как из-за проблем с обеспечением безопасности, так и из-за, по-виидимому, ограниченного участия в авиасалоне иностранных компаний на фоне западных санкций. В Подмосковье уже не раз находили упавшие беспилотники. 3 мая атаке дронов подвергся московский Кремль, после чего в российской столице запретили запуск дронов.

МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском. Его организуют Минпромторг и Ростех. В рамках авиасалона проходят симпозиумы и лекции, проводится выставка российской и зарубежной авиатехники. За 30 лет авиашоу не отменяли ни разу.

Смотрите также: