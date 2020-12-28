 Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2020

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Мир

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.

Дальний противолодочный самолет Ту-142 в Санкт-Петербурге

Дальний противолодочный самолет Ту-142 (фото из архива)

Самолеты стран-участниц НАТО в течение 2020 года около 350 раз перехватывали российские военные воздушные суда, приближавшиеся к воздушному пространству государств Североатлантического альянса. В последние годы НАТО наблюдает вблизи своих границ рост активности российской военной авиации, заявила представительница альянса в понедельник, 28 декабря. По ее словам, число подобных эпизодов в 2020-м незначительно увеличилось.

Пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемопередатчики), не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Это представляет угрозу и для гражданской авиации.

В Европе контроль за воздушным пространством возложен на 40 радиолокационных станций, отметили в альянсе. Около 60 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности вылета на перехват.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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