Как идут аварийные работы на месте обвала скалы около Лорелей (фото)

Санкт-Гоарсхаузен • В Германии на этой неделе продолжаются аварийные и восстановительные работы на месте обвала горной породы на железнодорожное полотно в нескольких километрах от знаменитой скалы Лорелей на Среднем Рейне. В результате чрезвычайного происшествия, случившегося в понедельник, 15 марта, около Санкт-Гоарсхаузена никто не пострадал, хотя рядом параллельно вдоль реки также проходит оживленная автомобильная трасса и проложена велосипедная дорожка.

После обвала было остановлено движение составов по самому интенсивному маршруту грузовых железнодорожных перевозок в Европе. Этот путь протяженностью около 1300 километров связывает портовые города на Северном и Средиземном морях - Роттердам в Нидерландах и Геную в Италии. Сейчас поезда временно идут в обход по ветке на другой стороне Рейна. Автомобилистам приходится пользоваться объездом через гору.

Чрезвычайное происшествие около Санкт-Гоарсхаузена. Фотографии

Место обвала скалы на Среднем Рейне

Взрыв в ходе аварийных работ на Среднем Рейне

По счастливой случайности во время обвала никто не пострадал

Расчистка железнодорожных путей после взрыва в ходе аварийных работ

В первые дни после обвала специалисты обследовали склон, чтобы попытаться понять причину чрезвычайного происшествия, а также найти трещины и нестабильные места. После того, как это было сделано, в прошедшие выходные на склоне были произведены подрывные работы, чтобы обрушить неустойчивые участки. Возможная дата возобновления железнодорожного движения по правому берегу реки не пока не сообщается.

Чем знаменит Средний Рейн

Верхняя долина Среднего Рейна, богатая древними замками и живописными развалинами, включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Около Санкт-Гоарсхаузена находится знаменитое место, где в дальние времена, согласно легенде, сидела нимфа Лорелей- расчесывала длинные волосы золотым гребнем и заманивала рыбаков своим пением на скалы и верную смерть.

Смотрите также:

