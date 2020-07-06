Cуд предписал "дочке" "Норникеля" выплатить 146 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края предписал "дочке" российской горно-металлургической компании "Норникель" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" - выплатить 146,2 млрд рублей (около 1,63 млрд евро) по иску Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в результате аварии 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска. Об этом сообщили в пятницу, 5 февраля, в пресс-службе суда.

Исковые требования Росприроднадзора удовлетворены частично. Тот изначально оценивал вред в 147,7 млрд рублей (1,64 млрд евро). В пресс-службе "Норникеля", в свою очередь, отметили, что "внимательно изучат" постановление суда после получения его полного текста.

В соответствии с российским законодательством решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

Авария на ТЭЦ

Минувшей весной, 29 мая 2020 года, на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Росприроднадзор оценил общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов).

В конце июня минувшего года в Норильске произошла еще одна экологическая авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. Проектный директор российского отделения Владимир Чупров указал, что сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.

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