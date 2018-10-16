 Audi выплатит 800 млн евро штрафа в связи с ″дизельным скандалом″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.10.2018

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Германия

Audi выплатит 800 млн евро штрафа в связи с "дизельным скандалом"

Решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена в результате расследования манипуляций с уровнем выхлопных газов. В компании Audi признали свою ответственность.

Выхлопная труба автомобиля с идущим дымом

За манипуляции с уровнем выхлопных газов в Германии дочернее предприятие автоконцерна Volkswagen - компания Audi заплатит штраф в размере 800 млн евро. Об этом сообщается в заявлении руководства компании, распространенном во вторник, 16 октября.

Контекст

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Как уточняется в сообщении, решение о штрафе принято в результате расследования по делу об административном нарушении, которое вела прокуратура Мюнхена. В обращении, адресованном акционерам Audi, уточняется, что предприятие признает свою ответственность в связи с "дизельным скандалом" и согласно выплатить штраф.

Накануне обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов прошли в офисах немецкого автоконцерна Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне. Этот концерн также подозревают в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением.

В июне руководитель Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) был задержан по делу о дизельном скандале и находится в предварительном заключении. Прокуратура Мюнхена подозревает Штадлера, в числе прочего, в продаже дизельных автомобилей, оснащенных программой, которая занижает показатели вредных выбросов. Штадлер руководил Audi, который принадлежит автомобилестроительному концерну Volkswagen, с 2007 года.

"Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. С тех пор правоохранительные органы ФРГ и США ведут масштабное расследование злоупотреблений, причем в поле их внимания попадали все новые топ-менеджеры этого немецкого автогиганта и его дочерних компаний Audi и Porsche.

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    Автор: Григорий Аросев


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Запретят ли дизель в Германии?

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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