Армения продлила запрет на импорт товаров из Турции

Правительство Армении продлило еще на полгода запрет на ввоз товаров из Турции, первоначально введенный с 1 января сроком на шесть месяцев. "Продление запрета еще на шесть месяцев рассматривается не только как экономическая санкция в отношении Турции, но и как прекращение финансирования турецкого бюджета за счет армянских источников, что важно с точки зрения безопасности", - заявил и.о. министра экономики Армении Ваан Керобян на заседании правительства в Ереване в четверг, 24 июня.

По словам Керобяна, за последние шесть месяцев объем импорта из Турции сократился на 70 процентов. Ранее Минэкономики Армении заявляло, что введение запрета на импорт турецких товаров "предотвращает проникновение различных угроз на территорию Армении".

Эмбарго на импорт товаров турецкого производства

В 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн. В основном это одежда ($69,4 млн), цитрусовые ($10,3 млн), оборудование, системы отопления ($35,3 млн), нефть и нефтепродукты ($24,3 млн), химические товары ($23,6 млн), недрагоценные металлы ($21,6 млн). В 2020-м объем импорта сократился до $90 млн.

О введении эмбарго на импорт товаров из Турции было объявлено в октябре 2020 года на фоне войны за Нагорный Карабах, в результате которой обширные территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики вернулись в состав Азербайджана.

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