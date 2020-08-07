Арестованы новые многомиллионные банковские счета экс-министра Абызова

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него многомиллионные банковские счета. По данным агентства ТАСС, во вторник, 13 октября, суд наложил на них обеспечительный арест.

В Басманном суде Москвы агентству уточнили, что суд удовлетворил ходатайство СК и разрешил наложить арест на денежные средства в разной валюте на счетах, открытых в ПАО "Совкомбанк" компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд". Сумму арестованного имущества в суде не уточнили. Мосгорсуд признал законным это постановление. По данным источника ТАСС, речь идет о многомиллионных активах.

Расследование дела Абызова было завершено Следственным комитетом 13 августа. Бывшему чиновнику и еще 11 фигурантам предъявлены обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании банды. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество. Абызову и его сообщникам вменяется в вину похищение 4 млрд рублей у АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) и Региональных электрических сетей (РЭС). Украденные деньги они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.

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