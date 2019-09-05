Генпрокуратура РФ требует взыскать с экс-министра Абызова 32,5 млрд рублей

Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства средства экс-министра Михаила Абызова в сумме 32,5 миллиарда рублей. Соответствующий иск направлен в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили в пятницу, 7 августа, в ведомстве.

Генпрокуратура утверждает, что с мая 2012-го по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты. При поступлении на госслужбу он скрыл сведения о своем имущественном положении, в частности о владении им не менее пяти зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями. В период работы в правительстве он продолжал заниматься бизнесом, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц.

В 2018 году Абызов, по данным Генпрокуратуры, "используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". В июле 2018 года на Кипре были заключены два договора, после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей. Эти средства являются его незаконным доходом, полученным в нарушение антикоррупционного законодательства, заявили в ведомстве.

Уголовные дела против Абызова

Абызов был задержан в марте 2019 года. Против него завели три уголовных дела. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Он отрицает все обвинения.

Абызов занимал должность министра по делам открытого правительства с мая 2012-го до мая 2018 года, когда этот пост был упразднен. "Открытое правительство" означало в РФ систему принципов управления, при которой общество и бизнес участвуют в принятии и реализации решений. После 2018 года Абызов вернулся в частный бизнес и почти не жил в России.

Об участии Михаила Абызова в сомнительных махинациях на энергетическом рынке и сохранении им контроля над бизнесом во время нахождения на госслужбе Алексей Навальный публично заявил еще в марте 2017 года.

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