 ARD выпустил фильм о допинге в бразильском футболе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2018

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Мир

ARD выпустил фильм о допинге в бразильском футболе

Автор фильма, известный журналист Хайо Зеппельт говорит о "легком доступе" спортсменов к запрещенным препаратам. В центре фильма - врач из Сан-Паулу, помогающий игрокам получить допинг.

Символическая картинка: шприц с препаратом на фоне слова Doping

Немецкий телеканал ARD выпустил фильм о применении допинга в бразильском футболе. Фильм под названием "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок - хитрости в стране футбола" вышел в эфир в воскресенье, 1 июля.

Контекст

Серия репортажей "Секретное дело о допинге" эксперта медиакомпании ARD Хайо Зеппельта вскрыла в России допинг-систему в спорте высших достижений, поддерживаемую государством. (07.06.2018)

Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018. (23.02.2018)

Автор, известный немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt) рассказал о простом доступе в Бразилии и других южноамериканских странах к запрещенным препаратам. В центре допинговой сети, по мнению Зеппельта, находится практикующий врач из бразильского города Сан-Паулу.

Зеппельт обвиняет капитана Перу Герреро

Согласно расследованию ARD, как минимум с 2013 года существует связь между этим врачом и капитаном национальной команды Перу Паоло Герреро, который принял участие в Чемпионате мира по футболу в России. В интервью ARD Герреро опроверг наличие таких контактов.

Как утверждают опрошенные авторами фильма свидетели, клиентами этого врача также являются "многочисленные известные спортсмены". Кроме того, в приеме допинга обвиняется один из бывших игроков национальной команды Бразилии, однако ARD не называет его имя.

"В Бразилии нужно меньше часа, чтобы получить рецепт на запрещенный препарат", - утверждают авторы расследования. 

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    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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