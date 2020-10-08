Apple потребовала от Telegram закрыть три канала с данными силовиков в Беларуси

Американская корпорация Apple Inc. потребовала от владельцев мессенджера Telegram закрыть три белорусских канала, где выкладываются личные данные силовиков, принимающих участие в подавлении протестов. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил в Telegram основатель сервиса Павел Дуров.

"Apple требует, чтобы мы закрыли три канала, которые жители Беларуси используют для раскрытия личностей своих угнетателей", - написал он.

По словам Дурова, американскую компанию беспокоит, что "публикация личных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие". Павел Дуров уточнил, что речь идет о каналах @karatelibelarusi, @chatpartizan и @belarusassholes.

"Думаю, что эта ситуация - не черно-белая, и предпочел бы оставить каналы, однако, как правило, Apple не оставляет особого выбора таким приложениям, как Telegram, в подобных ситуациях", - добавил он. При этом основатель мессенджера выразил мнение, что каналы в конечном итоге будут заблокированы в мобильной операционной системе iOS, однако останутся доступны на других платформах.

В корпорации Apple Inc. пока не прокомментировали эту информацию.

В названных Дуровом каналах выкладываются сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также о членах избирательных комиссий, которые обвиняются в фальсификации выборов 9 августа, и их родствениках.

Портал Digital.Report: в черном списке Apple есть Nexta

Между тем, по данным информационно-аналитического портала Digital.Report в черном списке Apple есть и каналы Nexta и Nexta Live. Как утверждают источники портала, запросы из Беларуси на их удаление обсуждались в американской корпорации. Данные о силовиках публиковались и на этих каналах. Так, Nexta, выполняющий роль своеобразного координатора и коммуникатора протеста, недавно обнародовал тысячу имен силовиков, которые, по его данным, принимали участие в задержаниях митингующих. В базе указывалисьфамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности. Редакторы Nexta перепостили сообщение Дурова, добавив от себя: "Так что, друзья, переходим на Android и подписываемся-подписываемся-подписываемся!"

Акции протеста и забастовки в Беларуси продолжаются уже третий месяц. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по утверждению ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли.

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