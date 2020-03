Apple выплатит до 500 млн долларов за замедление работы старых айфонов

Компания Apple согласилась выплатить компенсации в размере от 310 до 500 млн долларов по коллективному иску своих клиентов о намеренном замедлении работы устаревших моделей айфонов. Об этом вечером в понедельник, 2 марта, сообщает информагентство Reuters.

Истцы, обратившиеся в суд в период между 2017 и 2018 годами, утверждали, что после обновления операционной системы их айфоны работали существенно медленнее, чем раньше, из-за чего у них создавалось впечатление, что гаджет или батарею необходимо заменить на более новую модель.

Как пишет Reuters со ссылкой на судебные материалы, компания Apple не признала, что действовала противозаконно, однако согласилась на выплату компенсаций, чтобы избежать судебных издержек.

Размер компенсаций владельцам айфонов

Сообщается, что компенсации получат бывшие и нынешние владельцы моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, айфоны которых работали на операционной системе (ОС) iOS 10.2.1 или ее более поздних версиях. В США компенсации получат также владельцы моделей iPhone 7 и 7 Plus, которые работали на ОС iOS 11.2 или ее более поздних версиях до 21 декабря 2017 года.

Каждый владелец айфона, работа которого замедлялась после апдейта, получит в среднем по 25 долларов. Сумма компенсации будет зависеть от количества претендующих на нее владельцев айфонов. Ожидается, что общий размер составит от 310 млн до 500 млн долларов. Проект соответствующего мирового соглашения предстоит одобрить окружному судье в калифорнийском городе Сан-Хосе, указывает Reuters.

В декабре 2017 года компания Apple в ответ на запрос онлайн-издания Quartz признала, что использовала в iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE технологию замедления работы на более новых операционных системах с целью продления срока работы изнашивающейся со временем батареи.

