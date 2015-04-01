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Антимигрантские беспорядки в Великобритании и их последствия

Маргарита Кальц
15 августа 2024 г.

Несколько дней в Великобритании не прекращались беспорядки с антимигрантской подоплекой. Поводом послужило убийство трех девочек в английском Саутпорте. Беспорядки правых радикалов продолжались несколько дней. Власти отреагировали жестко, большое число участников погромов задержаны. Между тем, в Ливерпуле представители мусульманской общины считают особенно важным в этой ситуации диалог.

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