Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

Военно-транспортный самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров в небе над Хабаровским краем. Как сообщили в среду, 22 сентября, в главном управлении (ГУ) МЧС России, на борту находились шесть человек - летчики и технические специалисты.

По данным экстренных служб, сообщение о происшествии поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ в 18.45 по местному времени (11.45 мск). По предварительным сведениям, самолет в этот момент находился в 38 км от Международного аэропорта Хабаровска, в районе Большехехцирского государственного природного заповедника.

"Судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае", - пояснила представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова. Воздушное судно принадлежало ЗАО "Летные проверки и системы" (ЛПС). В запланированное время посадки в 19.10 (12.10 мск) воздушное судно в аэропорт Хабаровска не вернулось.

Ведутся поиски судна

Для поиска Ан-26 привлечен вертолет Росавиации, Ми-8 МЧС РФ. Из Хабаровска на место выдвинулись также сотрудники Амурского спасательного центра.

Источник ТАСС в авиаслужбах сообщил, что самолет мог столкнуться с сопками в заповеднике, высота которых достигает почти 1000 метров. Собеседник "Интерфакса" сообщил, что машина находилась в эксплуатации с 1979 года, причем последние 15 лет - в качестве воздушной лаборатории. По предварительным данным другого источника агентства, самолет разбился.

Экипаж не докладывал о неполадках на борту, взлет прошел в штатном режиме.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток, заявили в МЧС. Ночью в районе ЧП ожидаются ливни и сильный ветер.

Ан-26 оснащен двумя турбовинтовыми и одним дополнительным реактивным двигателями. Компания ЛПС специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет 90% летных проверок на аэродромах России.

В августе крушения потерпели минимум четыре российских военных самолета.

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