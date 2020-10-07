 Amnesty осудила применение кассетных бомб в Карабахе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Amnesty осудила применение кассетных бомб в Карабахе

Из-за применения неприцельного оружия в Карабахе погибли десятки мирных жителей. И Армения, и Азербайджан должны незамедлительно наказать виновных, говорится в докладе Amnesty International.

Неразорвавшаяся ракета

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) раскритиковала применение неприцельного оружия в недавнем конфликте вокруг Нагорного Карабахе. В докладе, обнародованном в четверг, 14 января, задокументированы 17 случаев применения  Арменией и Азербайджаном кассетных боеприпасов и взрывчатки с большой зоной поражения, в результате которых погибли мирные жители, были разрушены жилые дома и инфраструктура. В документе отмечается, что за время 44-дневного вооруженного конфликта погибли не менее 146 мирных жителей, в том числе дети и старики.

"Применив эти неприцельные и смертоносные вооружения вблизи гражданских районов, армянские и азербайджанские вооруженные силы нарушили нормы военного права и продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", - констатировала эксперт AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Наше расследование позволило выявить систематические неприцельные и несоразмерные нападения с обеих сторон, в результате которых были убиты и ранены гражданские лица и повреждены гражданские объекты. Имели место неоднократные удары по жилым районам вдали от линии фронта, в окрестности которых, очевидно, не было никаких военных целей. Из-за того, что все стороны конфликта применяли неприцельное оружие при ударах по деревням и городам погибли гражданские лица, были разлучены семьи и разрушено бессчетное количество домов", - констатировала Стразерс.

Удары по гражданским объектам с обеих сторон

В своем докладе Amnesty задокументировала восемь ударов армянской армии по населенным пунктам в Азербайджане, в результате которых погибли 72 человека. В качестве примера приводится обстрел 17 октября 2020 года азербайджанского города Гянджа баллистической ракетой "Скад", в результате которого погиб 21 мирный житель и еще 50 были ранены.

Задокументировано также 9 ударов со стороны азербайджанской армии по территории Карабаха и один - по территории Армении, в результате которых погибли 11 мирных жителей.

"Армянские и азербайджанские власти должны незамедлительно начать беспристрастное расследование по фактам применения их вооруженными силами без всякого разбора мощной взрывчатки в жилых районах. На фоне нынешней реализации армянским и азербайджанским руководством договоренностей в сфере безопасности важно без промедления привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и предоставить компенсацию жертвам", - подчеркивается в докладе Amnesty International.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 20:32

Итоги войны в Карабахе: как армия Азербайджана занимает территории. DW Новости (25.11.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Поджог домов, бегство, или Что происходило в Лачине до прихода азербайджанских военных  

Нагорный Карабах, тысячи беженцев и уйдет ли премьер-министр Армении Пашинян в отставку? DW Новости  

Также по теме

Aserbaidschan | Berg-Karabach | Angriffe in Stepanakert

Дебаты в Европарламенте о Карабахе: "порка" Эрдогана и роль России 07.10.2020

Европейский парламент отвел почти два часа на дебаты о Нагорном Карабахе. У ЕС пока мало достоверной информации о боях между Азербайджаном и Арменией, но у евродепутатов нет сомнений, кто виноват и что делать.

Реклама

Самые читаемые

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Чем обернулось для немецкого певца сравнение локдауна с концлагерем  

Что немцам не советуют говорить в 2021 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно