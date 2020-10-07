Amnesty осудила применение кассетных бомб в Карабахе

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) раскритиковала применение неприцельного оружия в недавнем конфликте вокруг Нагорного Карабахе. В докладе, обнародованном в четверг, 14 января, задокументированы 17 случаев применения Арменией и Азербайджаном кассетных боеприпасов и взрывчатки с большой зоной поражения, в результате которых погибли мирные жители, были разрушены жилые дома и инфраструктура. В документе отмечается, что за время 44-дневного вооруженного конфликта погибли не менее 146 мирных жителей, в том числе дети и старики.

"Применив эти неприцельные и смертоносные вооружения вблизи гражданских районов, армянские и азербайджанские вооруженные силы нарушили нормы военного права и продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", - констатировала эксперт AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Наше расследование позволило выявить систематические неприцельные и несоразмерные нападения с обеих сторон, в результате которых были убиты и ранены гражданские лица и повреждены гражданские объекты. Имели место неоднократные удары по жилым районам вдали от линии фронта, в окрестности которых, очевидно, не было никаких военных целей. Из-за того, что все стороны конфликта применяли неприцельное оружие при ударах по деревням и городам погибли гражданские лица, были разлучены семьи и разрушено бессчетное количество домов", - констатировала Стразерс.

Удары по гражданским объектам с обеих сторон

В своем докладе Amnesty задокументировала восемь ударов армянской армии по населенным пунктам в Азербайджане, в результате которых погибли 72 человека. В качестве примера приводится обстрел 17 октября 2020 года азербайджанского города Гянджа баллистической ракетой "Скад", в результате которого погиб 21 мирный житель и еще 50 были ранены.

Задокументировано также 9 ударов со стороны азербайджанской армии по территории Карабаха и один - по территории Армении, в результате которых погибли 11 мирных жителей.

"Армянские и азербайджанские власти должны незамедлительно начать беспристрастное расследование по фактам применения их вооруженными силами без всякого разбора мощной взрывчатки в жилых районах. На фоне нынешней реализации армянским и азербайджанским руководством договоренностей в сфере безопасности важно без промедления привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и предоставить компенсацию жертвам", - подчеркивается в докладе Amnesty International.

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