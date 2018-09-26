 Amnesty International призывает Берлин повлиять на Эрдогана | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2018

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Германия

Amnesty International призывает Берлин повлиять на Эрдогана

Накануне визита президента Турции в ФРГ правозащитники напомнили, что в турецких тюрьмах отбывают наказание более 150 журналистов - больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Демонстрация против визита Эрдогана в Дюссельдорфе

Демонстрация против визита Эрдогана в Дюссельдорфе

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала правительство ФРГ на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднять тему прав человека в его стране. Официальный визит Эрдогана в Берлин должен стать поводом для того, чтобы "со всей ясностью вступиться в защиту всех невиновных, которые были преднамеренно арестованы" в Турции, заявил генеральный екретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko) в Берлине в четверг, 27 сентября.

Контекст

Турецкий кризис наглядно показывает, как поверивший в свою непогрешимость авторитарный лидер может перечеркнуть экономические достижения своего правления, считает Андрей Гурков. (16.08.2018)

9 июля Турция официально перешла от парламентской формы правления к президентской. Реджеп Тайип Эрдоган получил такие полномочия, каких не было ни у одного политического лидера Турции до него. (08.07.2018)

Если турецкое правительство хочет перезагрузки отношений с мировым сообществом, оно должно в первую очередь выполнять свои международные обязательства, отметил Беко. Он призвал Анкару, в частности, прекратить "инструментализацию юстиции" и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека.

По словам Беко, в настоящий момент в турецких тюрьмах отбывают наказание более 150 журналистов - больше, чем в какой-либо другой стране мира. Кроме того, в последние два года, по данным AI, в Турции были закрыты сотни неправительственных организаций и медиаконцернов.

Протесты против визита Эрдогана в Берлин

Эрдоган будет находиться в Германии с государственным визитом с 27 по 29 сентября. Это станет его первой поездкой в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году. 22 сентября сотни противников политики президента Турции вышли на улицы германских городов в знак протеста. Утром 27 сентября в берлинском аэропорту Тегель, куда должен приземлиться самолет с Эрдоганом, прошел протест, организованный правозащитной организацией "Репортеры без границ".

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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