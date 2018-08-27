 Amnesty International потребовала запрета роботов-убийц | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

Amnesty International потребовала запрета роботов-убийц

Еще не поздно предотвратить появление летального автономного оружия, считают в Amnesty International. По оценке правозащитников, технический прогресс в данной сфере опережает международное право.

Российская разработка боевого робота (фото из архива)

Российская разработка боевого робота (фото из архива)

В связи с началом в Женеве переговоров о смертоносных автономных системах вооружений международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала ввести запрет на роботы-убийцы. Нельзя предоставлять машинам право принимать решения о жизни и смерти, говорится в заявлении AI, опубликованном в ночь на понедельник, 27 августа.

Контекст

"Роботы-убийцы больше не являются лишь героями фантастики", - отметила сотрудница Amnesty International Раша Абдул Рахим. По ее словам, технический прогресс в данной сфере идет впереди международного права. "Мы движемся в будущее, в котором люди могут быть вытеснены из процессов принятия решений о применении силы", - подчеркнула далее Рахим, одновременно отметив, что еще не поздно предотвратить появление полностью автономных систем вооружений и ввести запрет на них.

Переговоры в Женеве

В Женеве 27 августа стартуют переговоры группы правительственных экспертов из более чем 75 стран под эгидой ООН о смертоносных автономных системах вооружений. От исхода консультаций зависит, станет ли реальностью в ближайшие годы появление полностью самоуправляемых роботов-убийц, которые без контроля человеком будут выбирать мишень и принимать решение об ее уничтожении.

Запретить системы летального автономного оружия стремятся целый рад стран. Во время последнего раунда консультаций в апреле за это высказались 26 государств, включая Австрию, Бразилию и Египет, указывается в заявлении AI. Против запрета выступают государства, активно инвестирующие в использование искусственного интеллекта для военных нужд, в частности, США, Израиль, РФ, Южная Корея, Франция и Великобритания.

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    Автор: Ксения Сафронова


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