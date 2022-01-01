Американские эксперты по России требуют от Байдена обозначить возможные санкции по РФ

Группа в составе бывших американских специалистов в области безопасности и экспертов по России - вскоре после телефонного разговора президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина - обнародовала заявление, в котором призвала американского лидера незамедлительно и публично изложить, каким санкциям подвергнется российская сторона, если Москва пойдет на военную эскалацию в отношении Киева. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщило агентство AP.

Подписи под документом поставили, в частности, экс-координатор Госдепартамента США по санкциям и бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, экс-глава американского диппредставительства в России Майкл Макфол, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, в свое время также возглавлявший дипмиссию в РФ. Кроме того, в числе подписантов значились бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер и в свое время также занимавший эту должность Джон Хербст. Как уточнило AP, 24 составителя заявления работали в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша или Билла Клинтона.

"Пакет масштабных и болезненных санкций"

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля относительно баланса затрат и выгод, (и сделать это. - Ред.) прежде, чем российское руководство решится на дальнейшую военную эскалацию", - уверены авторы документа.

"Такие ответные меры должны включать пакет масштабных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале очертания этих санкций должны быть представлены Москве сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется", - указали эксперты.

Телефонная беседа Путин и Байдена

Ранее, в ночь на 31 декабря, состоялись телефонные переговоры Байдена и Путина. Беседа продолжалась около 50 минут.

В ходе телефонного разговора американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Президент США пообщается с украинским коллегой

Позднее в Белом доме сообщили, что Байден 2 января планирует провести телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Тот отметил, что "с нетерпением ждет возможности снова пообщаться с президентом США", чтобы скоординировать "шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".

Смотрите также:

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Лицом к лицу Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Первый визит в США Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Договорились до Стены Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Открывая Москву Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Накануне войны в Афганистане Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Конец "империи зла" Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Саммит с морской болезнью Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Точка в холодной войне Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Друг Билл Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США О вступлении России в НАТО В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Он - царь В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Перезагрузка в бургерной Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

История саммитов лидеров СССР и России с президентами США Повеяло холодом Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления. Автор: Виталий Кропман

