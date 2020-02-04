 Амбициозный план: ЕС объявил борьбу раку | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 06.02.2021

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Европа

Амбициозный план: ЕС объявил борьбу раку

Онкологические заболевания вскоре могут занять первую строчку в списке причин смерти человека в Европе. Еврокомиссия обнародовала планы по борьбе с этим недугом.

Ранняя диагностика рака груди методом маммографии

Рак груди - один из наиболее распространенных видов этого заболевания

С того момента, как Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), врач по образованию, возглавила Еврокомиссию, она старается модернизировать устаревшие подходы Евросоюза в сфере медицины. Кроме того, ей срочно нужны хорошие новости после критики действий ЕС в борьбе с пандемией и проблемами в начале кампании по вакцинации от коронавируса. И вот 3 февраля Еврокомиссия представила новый амбициозный план борьбы с раковыми заболеваниями.

"В то время, как мы боремся с пандемией, у многих людей идет своя, незаметная для других битва - против рака", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении. По данным Европейской онкологической организации (ECCO) - некоммерческого объединения нескольких десятков национальных онкологических обществ, - только в 2020 году в Европе от рака умерло около 1,3 миллиона человек, диагноз "рак" был поставлен 2,7 миллиона человек. "К сожалению, число диагнозов растет. Поэтому мы подготовили план. Борьба пациентов с раковыми заболеваниями – это наша общая борьба в Европе", - сказала глава Еврокомиссии.

Ранняя диагностика рака груди методом маммографии

Ранняя диагностика рака груди методом маммографии

Если ничего не предпринимать, то к 2035 году в ЕС число онкологических заболеваний увеличится на четверть, утверждает Синди Франссен, депутат и член рабочей группы по раку в Европарламенте. По словам другого члена этой рабочей группы, немца Манфреда Вебера (Manfred Weber), рак вскоре может стать первым в списке причин, по которым умирают жители Европы. 

Растет число онкологических заболеваний

Еврокомиссия в новом плане выделит в ближайшие годы 4 миллиарда евро на исследования, раннюю диагностику и лечение раковых заболеваний. Особое внимание в Брюсселе намерены уделить тому, чтобы сгладить различия между странами Европы. В восточных и южных странах ЕС диагностика и лечение онкологических заболеваний развиты хуже, чем в западных и северных странах сообщества, выяснила ECCO. По данным организации, шанс прожить пять лет с онкологическим заболеванием в Швеции составляет 68 процентов, а в Болгарии - 38. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз стремится создать условия, в которых во всех странах у пациентов будут равные возможности получить высококачественную медицинскую помощь.  

Что касается ранней диагностики рака груди, шейки матки и кишечника, то ЕС намерен добиться, чтобы 90 процентов жителей сообщества, у которых потенциально могут возникнуть подобные заболевания, к 2025 году прошли скрининг - первичное обследование  еще до проявления первых симптомов заболевания. В этой сфере между странами также существенные различия: в то время как в западной Европе разработаны и применяются соответствующие программы, в Болгарии и Греции нет системного подхода к решению этой проблемы.

Снижение числа курильщиков до 5 процентов населения

В сфере профилактики Брюссель поставил себе цель добиться, чтобы к 2040 году в Европе курили всего пять процентов населения. По данным ученых, курение является основным фактором (15-20 процентов) онкологических заболеваний, возникновения которых человек может избежать сам. 

Ранняя диагностика рака с помощью скрининга

Ранняя диагностика рака с помощью скрининга

В настоящее время среди стран ЕС только в одной Швеции доля курильщиков составляет пять процентов, в то время как в Греции курит около 35 процентов населения, а в среднем по ЕС - 25 процентов. Кроме того, в ЕС больше женщин и девушек должны делать прививки от рака шейки матки. Снизить риск онкологического заболевания у европейцев может также снижение потребления алкоголя, улучшение питания и борьба с лишним весом.

Для лечения онкологических заболеваний ЕС будет поддерживать создание и применение медикаментов с учетом генетических особенностей пациентов. В Европе планируется создать сеть онкологических центров, доступ к которым будет у 90 процентов населения.

"Слишком много людей до сих пор не имеют своевременного доступа к лечению, диагностике и скринингу, - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, представляя план ЕС. - Мы хотим изменить ситуацию. 40 процентов раковых заболеваний можно избежать". Наиболее распространенными онкологическими заболеваниями в Евросоюзе являются рак груди, кишечника, простаты и легких.

12 миллионов европейцев вылечились от рака

Стелла Кириакидис отметила, что около 12 миллионов европейцев вылечились от онкологических заболеваний. По ее словам, необходимо заботиться и об этих людях, поскольку их жизнь, как и их семьи, могла радикально измениться из-за рака. Например, у них должна быть возможность заключить страховку или получить банковский кредит, как и любого другого человека. Во многих случаях они сегодня не могут этого сделать, сказала еврокомиссар.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) назвал амбициозными планы Еврокомиссии. "Полностью победить рак невозможно, однако это правильный подход - добиться снижения смертности от рака путем профилактики, ранней диагностики и применения современной комбинированной терапии", - сказал он DW. По словам Монтгомери, различия между европейскими странами в этой сфере огромны, поэтому ЕС может многое сделать для их преодоления, создав равный доступ к медицинскому обслуживанию с помощью трансграничных онкологических центров.

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    Автор: Павел Мыльников


 

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